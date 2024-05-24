Президент Чехии пострадал в аварии на мотоцикле

62-летний Павел, который занимает должность президента с марта 2023 года, останется в больнице на неопределенное время.

"Его травмы несерьезны, однако из-за них необходимо недолгое пребывание для наблюдения в Военной университетской больнице Праги", - сообщил офис Павела.

Его пресс-секретарь Вит Коларж позднее сообщил СМИ, что Павел проведет в больнице "несколько дней", но это мало повлияет на его рабочую программу. "Есть пятница, суббота и воскресенье, поэтому мы считаем, что значительного влияния не будет", - сказал Коларж.

Еще не известно, будет ли Павел готов на следующей неделе отправиться в зарубежную поездку. Кроме того, в следующий четверг у него предусмотрена неформальная встреча с главами МИД стран НАТО в Праге.

Чешские СМИ сообщили, что Павел попал в аварию на закрытой гоночной трассе и полиция не расследует этот инцидент.

Бывший генерал НАТО Павел - страстный мотоциклист и в последнее время ездил на мотоцикле BMW R1200 GS. Вскоре после своей инаугурации он посетил Германию на мотоцикле.

Прошлым летом проблем Павелу доставили опубликованные в СМИ фотографии, на которых видно, что он едет на мотоцикле без шлема.

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