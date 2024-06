Главное за 16 июня Освобождение заложников в РФ, день с президентом и концерт группы "Би-2" в Риге

В субботу в Риге состоялось кульминационное мероприятие прайда - шествие за равенство Until we are all equal ("До тех пор, пока мы все не будем равны"), сообщил латвийский правозащитник и защитник прав ЛГБТК+ Каспарс Залитис. После шествия в Верманском парке состоялся концерт. Взгляни на самые яркие моменты Прайда в видеообзоре, подготовленном TVNET!