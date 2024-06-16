Главное за 16 июня Освобождение заложников в РФ, день с президентом и концерт группы "Би-2" в Риге

За рубежом:

Сегодня, 16 июня, в 9:15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в деревне Локута в Ярвамаа, где на железнодорожном переезде Лооритса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля получил серьезные травмы и скончался на месте, сообщает Rus.Postimees.

​Газета New York Times опубликовала полные копии документов, обсуждавшихся на единственных известных прямых переговорах между Россией и Украиной с начала полномасштабного вторжения. Эти переговоры проходили на территории Беларуси и Турции в конце февраля, марте и апреле 2022 года.

По сообщению ФСИН, спецназ освободил надзирателей ростовского СИЗО, взятых в заложники, захватчики убиты.

Владелица магазина хуторской продукции в Сууре-Яани Валве Линдла с 1996 года продает свои товары на ярмарках и мероприятиях, но ни разу не сталкивалась с фальшивыми деньгами. В минувшие выходные в Пярну на Grillfest ей заплатили фальшивой купюрой в 50 евро. То, что она стала жертвой обмана, она поняла позже, сообщает Rus.Postimees.

"Я и боли-то сначала не почувствовала. Просто взрыв, и я вижу, что из стопы фонтан крови льет. Другую ногу тоже хорошенько распотрошило, и в руку ранило", - вспоминает Лидия из Изюма тот день в июле 2023 года, когда она подорвалась в лесу на мине-"лепестке".

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