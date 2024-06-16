В уходящий выходной день произошло много важных событий - в Ростове освобождены заложники, идеалистка Кристине с 2006 года борется за чужие права, а команда TVNET провела день с Эдгаром Ринкевичем. Об этих и других новостях воскресенья, 16 июня, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 16 июня ⟩ Освобождение заложников в РФ, день с президентом и концерт группы "Би-2" в Риге
Новости Латвии:
"Было ужасно, совершенно ужасно, шокирующе. Горстка участников, теснившихся у англиканской церкви, и против них - агрессивная толпа. И я эмоционально почувствовала, что сейчас надо сделать выбор, что я должна быть с меньшинством, иначе неправильно. Спросила, могу ли я к ним присоединиться? И так встретила совершенно замечательных людей. С ними мы потом и начали "Мозаику", вспоминает Кристине Гарина.
Выбирая услугу такси для перевоза маленьких детей, не стоит рассчитывать на то, что без предварительного предупреждения автомобиль уже будет оснащен двумя или хотя бы одним детским сиденьем, сообщает передача 4. studija.
На новой неделе в Латвии солнце будет светить чаще, а воздух прогреется до +26 градусов, однако на большей части страны будут наблюдаться осадки, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
12 сентября 2023 года на Привокзальной площади возле торгового центра Origo был закрыт игровой зал Fenikss. Спустя более полугода в Строительной информационной системе появилось представление о возможном будущем этих помещений.
Из-за уменьшения притока украинских беженцев население Риги в прошлом году сократилось на 4600 человек, говорится в утвержденном Рижской думой на прошлой неделе публичном отчете Рижского самоуправления за 2023 год.
За рубежом:
Сегодня, 16 июня, в 9:15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в деревне Локута в Ярвамаа, где на железнодорожном переезде Лооритса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля получил серьезные травмы и скончался на месте, сообщает Rus.Postimees.
Газета New York Times опубликовала полные копии документов, обсуждавшихся на единственных известных прямых переговорах между Россией и Украиной с начала полномасштабного вторжения. Эти переговоры проходили на территории Беларуси и Турции в конце февраля, марте и апреле 2022 года.
По сообщению ФСИН, спецназ освободил надзирателей ростовского СИЗО, взятых в заложники, захватчики убиты.
Владелица магазина хуторской продукции в Сууре-Яани Валве Линдла с 1996 года продает свои товары на ярмарках и мероприятиях, но ни разу не сталкивалась с фальшивыми деньгами. В минувшие выходные в Пярну на Grillfest ей заплатили фальшивой купюрой в 50 евро. То, что она стала жертвой обмана, она поняла позже, сообщает Rus.Postimees.
"Я и боли-то сначала не почувствовала. Просто взрыв, и я вижу, что из стопы фонтан крови льет. Другую ногу тоже хорошенько распотрошило, и в руку ранило", - вспоминает Лидия из Изюма тот день в июле 2023 года, когда она подорвалась в лесу на мине-"лепестке".
Интересное чтиво:
15 июня на концертной площадке Wondersala перед почти 15-тысячной аудиторией с концертной программой "Аллилуйя" выступила популярная группа "Би-2".
15 июня в рамках турне в поддержку своего альбома "Аллилуйя" на Wondersala в Риге выступила группа "Би-2". Концерт собрал около 15 тысяч почитателей группы. Смотрите нашу галерею!
19 апреля в 6:10 утра команда TVNET GRUPA прибыла в резиденцию президента в Юрмале, чтобы провести день с Эдгаром Ринкевичем. В начале интервью мы обсудили его утренние ритуалы, любимые блюда, как он справляется со стрессовыми ситуациями и, что немаловажно, хватает ли ему ежедневно времени, чтобы поесть?
В субботу в Риге состоялось кульминационное мероприятие прайда - шествие за равенство Until we are all equal ("До тех пор, пока мы все не будем равны"), сообщил латвийский правозащитник и защитник прав ЛГБТК+ Каспарс Залитис. После шествия в Верманском парке состоялся концерт. Взгляни на самые яркие моменты Прайда в видеообзоре, подготовленном TVNET!
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