Эксперты выяснили, в каком районе Риги больше всего предложений квартир

При этом в мае текущего года по сравнению с маем 2023 года общее количество предложений квартир было на 17% выше, в том числе на 8% увеличилось предложение квартир в крупнейших жилых районах Риги.

Обобщая количество предложений квартир в жилых районах Риги, компания пришла к выводу, что наибольшее количество предложений квартир в мае было в Пурвциемсе, а наименьшее - в Болдерае.

В прошлом месяце количество предложений квартир увеличилось почти во всех крупных микрорайонах Риги.

Больше всего предложений квартир увеличилось в Иманте - на 19%. В то же время предложение квартир в Зиепниеккалнсе в мае немного уменьшилось.

В мае при анализе количества предложений пропорционально размеру района, то есть по количеству жителей, больше всего предложений было найдено в Межциемсе и Агенскалнсе. В Плявниеках и Иманте количество предложений пропорционально жителям было самым низким.

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