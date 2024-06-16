Как регионы Латвии проголосовали на выборах в Европарламент?

Результаты выборов в Европарламент еще раз подчеркнули региональные различия в Латвии. Латгале снова выделяется своей особенно отличающейся ситуацией, но разнообразие проявляется и в других регионах Латвии. Чтобы более четко отразить выбор избирателей, программа Латвийского телевидения De Facto подсчитала, каких представителей Латвия отправила бы в Европарламент, если бы голосовала отдельными округами.
Те же люди остались бы в списке евродепутатов только при голосовании в Риге. Хотя порядок бы изменился. Тогда Нил Ушаков получил бы в Европарламенте второе место по количеству голосов, в то время как в Риге "Согласие" оказалось бы на третьем месте.
Если бы все голосовали так, как в Видземе, Курземе или Земгале, то Ушакова среди депутатов вообще бы не было. Поэтому вакантное место в Видземе и Земгале досталось бы Инесе Вайдере из "Нового Единства", а в Курземе - Инаре Мурниеце как третьему представителю Национального объединения, поскольку Национальное объединение в Курземе опередило "Новое Единство".
А если бы вся Латвия проголосовала так же, как Латгале, то обнаружились бы еще большие различия с общими результатами по Латвии. Там Ушаков вошел бы в Европарламент не только первым, но и вместе с Ольгой Петкевич, которую особенно поддерживают в Даугавпилсе.
У Национального объединения был бы один мандат, а не два. Представитель партии "Стабильности!" Никита Пинин тоже бы в попал депутаты, при этом представитель "Прогрессивных" не прошел бы в Европарламент.
Партии по большей части не готовы комментировать эти региональные различия, поскольку результаты еще анализируются. Национальное объединение, которое надеялось победить по всей Латвии, до сих пор выясняет, почему в каждом месте именно тот или иной результат. Член правления партии Инара Мурниеце, которая сама участвовала в выборах, говорит:
"Возможно, необходимо оценить, насколько активно партийные подразделения действовали как на встречах с избирателями, так и в привлечении их к голосованию".
Между тем Нил Ушаков считает логичным итогом ситуацию "Согласия" в трех регионах Латвии, где не удалось набрать даже 5%, поскольку этим регионам в предвыборной кампании уделялось меньше внимания.
"Я бы не сказал, что мы выбрали эту тактику добровольно", - говорит он, признавая: "Это была тактика, которую нам пришлось выбрать. У нас достаточно ограниченные ресурсы. У нас кризис в партии. Поэтому мы сосредоточились там, где мы можем показать результаты. С такой же самоотдачей мы бы поработали также в Курземе, Видземе и Земгале, но сделаем это в последующие годы. В этом году нам нужно было восстановиться".
Партия использовала больше всего ресурсов для убеждения избирателей Риги и Латгале.
Результаты выборов в Латгале в целом подтверждают и без того привычный перекос в пользу партий, ориентированных на русскоязычную аудиторию. Но проигрывающие от этого стороны склонны объяснять это как фрагментацией информационного пространства, так и экономической ситуацией.
В то же время различия также логичны. Янис Рейрс, представитель "Нового Единства" отметил:
"Латвия не должна быть везде одинаковой. И, конечно, есть различия как этнические, так и по доходам, очень много всяких различий. И я считаю, что это нормально, что есть такие различия, потому что портовых городов всего три, и существуют совершенно разные возможности для экономического развития региона".
Партия "Прогрессивные" считает, что близость Латгале к России сейчас является главным вопросом повестки дня и надо понять, что с этим делать. Член правления партии Майрита Лусе заключает, что в Латгале люди чувствуют Россию гораздо ближе, чем жители Риги.
"Они ощущают это и как угрозу, и как угрозу их привычному образу жизни, который до сих пор подразумевал поездки в Россию, привоз продуктов из России. Это для людей по соседству, и они чувствуют, что этот путь теперь для них отрезан. Они чувствуют угрозу и ограничение одновременно, и эти два чувства должны быть сбалансированы", - отметила Лусе.
Жители Латгале в беседе с журналистами отметили, что во время кампании многих партий там практически не было видно. Сами партии утверждают обратное.
"Да, в Латгале есть потенциал, в Латгале необходимо очень активно работать, и партия уже сделала такие первые шаги", - говорит Мурниеце, не раскрывая, как именно Национальное объединение планирует привлечь больше людей в этой части Латвии.
В самом Латгале ситуация иная. В Даугавпилсе все партии, преодолевшие 5-процентный барьер, за исключением "Нового Единства", в значительной степени опираются на русскоязычных избирателей ("Согласие" - 35,81%, "Латвия на первом месте" - 11,43%, "Стабильности!" - 10,35%, "Новое Единство" - 7,68%, "Суверенная власть" - 7,01%, Партия центра - 6,68%).
Между тем в Резекне Национальное объединение на втором месте. Но на лидирующих позициях находится не "Согласие", а партия "Латвия на первом месте", которая незадолго до выборов заявила о сотрудничестве с бывшим мэром Александром Барташевичем.
В остальной Латвии у этой партии дела обстоят хуже, и ошибки тоже оцениваются таким же образом. Однако в целом результат положительный, потому что один мандат был получен.
Это, в свою очередь, не пошло на пользу партии "Стабильности!", для которой Латгале оказалось единственным местом, где они добились сколько-нибудь значительных успехов.
В Видземе и Земгале число голосов за партию не достигло даже одного процента. Лидер партии считает, что выбор кандидатов сыграл большую роль, ведь выборы в Европарламент - это выборы лидеров.
"Я знаю, что иду на риск, но я буду продолжать это делать. Я не буду прибегать к старым знакомым методам, чтобы гарантировать будущую жизнь моей политической власти. Если новые лица и молодые политики не будут востребованы в Латвии, то и я не буду востребован, и тогда мне тоже придется войти в историю", - говорит лидер партии Алексей Росликов.
Напомним, Латгале отличилось не только другим результатом, но и заметно меньшей явкой избирателей. И если некоторые партии, например "Согласие" и "Латвия на первом месте", выделяют это как проблему, то другие особо не поднимают эту тему.
Социолог, директор центра социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш заключает, что может быть логическая причина, по которой позиции сторон различаются.
"Конечно, у тех, кто надеется и больше полагается на голоса русскоязычных, есть проблемы, но для другого фланга это польза. Скажем, если бы с этого фланга никто не пришел, то результаты выборов у них были бы даже лучше. Если да, то стоит ли нам там что-то делать, что-то продвигать? Напротив! Мы должны внести свой вклад в то, чтобы в идеале никто из сторонников наших конкурентов не пошел голосовать. Можно спорить о том, насколько это выходит за рамки суждений зрелой демократии, но теперь мы знаем, что реальная политика, к сожалению, работает именно так", - заключает Кактиньш.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!