Как регионы Латвии проголосовали на выборах в Европарламент?

"Конечно, у тех, кто надеется и больше полагается на голоса русскоязычных, есть проблемы, но для другого фланга это польза. Скажем, если бы с этого фланга никто не пришел, то результаты выборов у них были бы даже лучше. Если да, то стоит ли нам там что-то делать, что-то продвигать? Напротив! Мы должны внести свой вклад в то, чтобы в идеале никто из сторонников наших конкурентов не пошел голосовать. Можно спорить о том, насколько это выходит за рамки суждений зрелой демократии, но теперь мы знаем, что реальная политика, к сожалению, работает именно так", - заключает Кактиньш.