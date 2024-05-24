Актер, которому в Латвии собрали на лечение 40 000 евро, рассказал о самочувствии

Когда его спрашивают, в каком состоянии сейчас его голос, Эглиенс отвечает: "Он диктует мне больше правил, чем я своему голосу. Ну, это так хитро... Надо думать все время о том, как я буду говорить. Бывали моменты, когда меня вообще не слышно. Семья уже поняла - по губам [читать],

но мне самому противно это чувство и кажется, что я утруждаю других.

Мне тяжело, и другим тоже тяжело".

Актер получил заключение врачей, что это пожизненно. Ему регулярно нужны инъекции ботокса. "По крайней мере сейчас это неизлечимо", - говорит Эглиенс. "Но поскольку ни один врач не может сказать мне, что это такое и как это вообще началось, я думаю, это означает, что они не знают, чем, черт возьми, все это закончится".

Напомним, что Эглиенс уже два года борется с проблемами со здоровьем. Совет врачей Латвии назначил ему процедуру в немецкой клинике, но для этого потребовалась финансовая поддержка. Чтобы актер вернул себе способность говорить, 14 февраля 2023 года была запущена благотворительная акция, и в течение нескольких часов необходимая сумма была собрана. На утро 15 февраля собранная сумма превысила 39 тысяч евро. В Германии у него диагностировали редкое заболевание гортани, и врачи сказали, что ему придется до конца жизни колоть ботокс в мышцу вокруг голосовых связок.

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