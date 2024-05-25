Латвийцев, живущих у границы с Беларусью, беспокоит закрытие погранперехода

С начала 2024 года Государственная пограничная охрана предотвратила незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 1 915 человек.

"Много людей приезжает из Индии, Пакистана, Бангладеш, Нигерии, Мали. Например, чтобы добраться из Индии в Германию, они платят около 5000-7000 евро, а чтобы добраться от границы Латвии до Германии - где-то полторы тысячи евро. В этом году поймано уже 11 перевозчиков через границу", - рассказал представитель Погранохраны Томас Скримблис.

Руководитель управления Салиенской волости Светлана Курсите отметила, что жители не волнуются за свою безопасность.

"Мигранты у одного жителя попросили дать воду и Wi-Fi. Никакого беспокойства я пока не вижу, честное слово, мне пока никто не жаловался. Мы действительно в безопасности, у нас всегда все контролирует полиция, пограничники, Земессардзе", - поделилась Светлана Курсите.

Самое большое беспокойство у жителей Аугшдаугавского края вызывает то, что пограничный пункт Силене закрыт уже восемь месяцев.

"Плохо, что закрыта граница. Теперь я не могу поехать к родственникам в Минск. Там похоронена моя сестра. Но как [туда попасть]? Переход Силене закрыт. Почему он закрылся?" - спрашивает Эльвира.

Ранее сообщалось, что усиленный режим охраны границы будет действовать с 13 марта до 12 сентября 2024 года.

В условиях усиленного режима Государственная полиция и Национальные вооруженные силы оказывают необходимую поддержку Государственной пограничной охране. Также ответственные органы наделяются различными правами, например, входить в помещения без разрешения владельца для предотвращения угрозы.

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