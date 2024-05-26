Видео Страховщики: ДТП с арендованными автомобилями происходят в пять раз чаще

Воскресный вечер. За рулем арендованного автомобиля Bolt Drive 21-летний парень, чьи безрассудные действия зафиксированы свидетелями, которые поделились увиденным в социальных сетях.

Виновник ДТП на автомобиле Bolt ехал по встречной полосе, на красный свет, на большой скорости. На одном светофоре на улице Элизабетес проехал "удачно", а уже на следующем - не повезло.

Около 22:19 автомобиль, которым управлял молодой человек, вызвал аварию с участием автомобилей Lexus, Audi и Mercedes. В результате столкновения арендованный автомобиль подлетел в воздух, упав на крышу соседнего автомобиля. 21-летний водитель арендованного авто погиб, двое пассажиров Lexus доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Не исключено, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности - это выяснит полиция в ходе расследования.

Янис Абашин, президент Ассоциации страховщиков Латвии, утверждает, что "Коммерсантам следует серьезно задуматься о том, как улучшить ситуацию. Если говорить о коллегах в Эстонии, то у них ситуация лучше. Да и отношение к транспортным средствам тоже более внимательное. Было бы лучше, если бы на этих торговцев было больше общественного давления!"

Одним из вариантов ужесточения правил пользования Bolt Drive может стать повышение возраста, когда таким авто можно управлять. Сейчас это - 20 лет и, не менее одного года опыта управления автомобилем. Тем временем в Эстонии и Сканданавии статистика ДТП с участием каршеринговых авто лучше, чем в Латвии, сообщил эксперт.

Эта авария повлияет и на статью расходов на страхование автомобилей, утверждает Абашин. При этом звучат мнения и о том, что из-за нарушителей не должны страдать те, кто пользуется автомобилями по правилам.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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