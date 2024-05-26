Тартуские полицейские спасли белку от теплового удара

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, по данным которой тартуские полицейские получили несколько неожиданный вызов. В их помощи нуждалась маленькая белка, которой сначала пытались помочь оказавшиеся рядом люди.

Они напоили белку водой, но это не помогло животному и тогда было решено обратиться в полицию. Полицейские посоветовались и решили передать пострадавшую от жары белку под опеку специалистов ветеринарной клиники при Университете естественных наук.

Полицейские надеются, что ветеринары приведут белку в чувство и вскоре она сможет вернуться в свою среду обитания.

Полиция просит людей следить за поведением животных во время продолжающейся жары и при необходимости оказывать им помощь или звать на помощь специалистов.

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