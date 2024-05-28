Водный "магнит" для кожи лица - все, что вы не знаете о гиалуроновой кислоте

Знаете ли вы, что такое гиалуроновая кислота (ГК) и почему ее все чаще можно увидеть в рекламе косметики, особенно кремов и сывороток? Каковы ее уникальные свойства и почему она так необходима нашей коже?
В сотрудничестве с Амандой Озолиней, сертифицированным фармацевтом аптечной сети Apotheka, познакомимся с мифами и правдой обо всем, что скрывается за названием "гиалуроновая кислота".
Что скрывается за этим названием?
Гиалуроновая кислота - один из самых мощных и эффективных природных увлажнителей кожи, способный притягивать и удерживать молекулы воды в нашей коже. Поэтому она способна разглаживать мелкие морщинки и обеспечивать необходимый лифтинг-эффект.
Наряду с коллагеном и эластином ГК является одним из трех основных "китов", составляющих дерму, или кожу.
Гиалуроновая кислота - это дисахаридная полимерная молекула, которая естественным образом содержится абсолютно во всех органах, включая кости, соединительную ткань, кровь и, конечно же, кожу. Притягивая влагу, она способствует синтезу эластина и коллагена и защищает кожу от свободных радикалов, - отмечает Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Оказывается, клетки нашей кожи уже естественным образом вырабатывают гиалуроновую кислоту. Она также известна как гиалуронан, или гиалуронат - это липкое, скользкое, желеобразное вещество, вырабатываемое человеческим организмом в виде гиалуроната натрия.
"ГК содержится практически во всех тканях животных и человека, но больше всего ее в коже (дерме и эпидермисе) - почти 50%. Поэтому неудивительно, что ее название попало в косметику по уходу за кожей", - говорит Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Еще один важный момент: поскольку гиалуроновая кислота уже присутствует в коже в естественном виде, у большинства пользователей ГК не должно возникать никаких аллергических реакций.
Ее можно называть по-разному, но это не кислота!
"Гиалуроновая кислота - это не кислота! ГК - это биополимер, относящийся к классу гликозаминогликанов, то есть больше похожий на молекулу сахара. Этот тип вещества обладает способностью связывать значительное количество молекул воды", - подчеркивает фармацевт.
Термин "гиалуроновая кислота" был впервые предложен Карлом Майером и Джоном Палмером в 1934 году. Ее название происходит от слов hyaloid, что означает "прозрачный", и uronic acid - класс сахарных кислот.
Однако в зависимости от молекулярной структуры гиалуроновая кислота может иметь разные свойства и разное название.
Гиалуроновая кислота - защищает, смягчает и удерживает влагу в верхнем слое кожи.
Гиалуронан, гиалуронат натрия - проникает в более глубокие слои кожи и обладает влагоудерживающими свойствами.
Кросс-полимер гиалуроната натрия - проникает особенно глубоко в дерму и оказывает длительное увлажняющее действие, способствуя разглаживанию мелких морщин.
"Часто клиенты путаются, когда слышат слово "кислота" - они ассоциируют ГК с чем-то вроде пилинга с фруктовыми кислотами, а это совершенно разные вещи", - комментирует фармацевт.
ГК - как магнит для воды для нашей кожи!
Подобно губке, увлажнители, в том числе гиалуроновая кислота, удерживают влагу и воду даже после впитывания. Они предотвращают трансэпидермальную потерю воды (TEWL) - испарение воды через кожу. Словно магнит, ГК притягивает воду и удерживает ее на некоторое время, не давая ей испариться.
"Фактически ГК может притягивать и удерживать воду в 1000 раз больше своего собственного веса, и именно это способствует правильному балансу влаги в нашей коже", - объясняет фармацевт. "Кроме того, гиалуроновая кислота не только помогает поддерживать хороший уровень влаги в коже, но и способствует обновлению клеток. Она заменяет старые клетки, поврежденные солнцем, шрамы, акне на более здоровые и молодые, что улучшает общий вид кожи!"
Факт! Гиалуроновая кислота сохраняется в коже от 3 до 12 месяцев, гораздо дольше, чем коллаген.
Естественно, она утрачивается, но ее можно восстановить!
При рождении в нашем организме содержится большое количество этой кислоты, но по мере достижения среднего возраста уровень гиалуроновой кислоты снижается. "С возрастом способность кожи удерживать воду сокращается, что приводит к появлению более заметных мелких морщин. Например, потеря гиалуроновой кислоты быстро ускоряется в возрасте 40 лет, а в 50+ количество гиалуроновой кислоты в организме человека уже в два раза меньше, чем в молодости.
Враги гиалуроновой кислоты:
* чрезмерное увлечение загаром;
* токсины;
*излучение экрана компьютера;
* неправильное питание;
* стресс и бессонница.
Для какого типа кожи ГК подойдет больше всего? Как не ошибиться с выбором и как правильно ее использовать?
Фармацевты говорят, что люди, которые обращаются в аптеки за косметическими средствами, часто делают это в связи с более сложными проблемами кожи. Одна из самых распространенных причин - чрезмерная сухость, которая может привести даже к шелушению. "Именно здесь важно проконсультироваться с фармацевтами, потому что самый питательный, жирный или масляный крем для лица не всегда сработает в этом случае, как представляют себе покупатели. Это все равно что мы пытаемся нанести оливковое масло на мертвое дерево, но поливаем его водой. Сухой коже нужно то же самое - дополнительное увлажнение", - объясняет фармацевт.
Но ГК подходит для всех типов кожи, включая жирную, чувствительную, склонную к розацеа и акне. ГК часто встречается в кремах, сыворотках и увлажняющих средствах, и обычно в сочетании с другими увлажнителями или веществами, которые уменьшают потерю влаги. Именно так ГК работает наиболее эффективно - в сочетании с другими косметическими средствами.
Совет! Наносите косметические средства с гиалуроновой кислотой на влажную кожу, помня о том, что она притягивает воду. Если делать это на сухую кожу, ГК будет вытягивать влагу из запасов кожи, чего мы не хотим!
Гиалуроновая кислота наиболее эффективна в сыворотках и менее эффективна в кремах. "Если вы используете сыворотку, не забудьте нанести ее на влажную кожу, а затем нанести крем, лосьон или масло, чтобы гиалуроновая кислота удержалась в коже", - советует фармацевт.
"Для жирной кожи больше подходят средства с гиалуроновой кислотой на водной или гелевой основе, а для сухой кожи выбирайте средства на масляной основе. В магазинах и аптеках представлен широкий ассортимент продукции, так что каждый может выбрать крем, сыворотку, тоник и многое другое", - добавляет Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
"Конечно, эта молекула не является чудодейственным средством, которое решит все проблемы старения и пообещает вечную молодость, но она, несомненно, может сделать кожу лица более здоровой и молодой", - говорит фармацевт.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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