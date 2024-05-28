Водный "магнит" для кожи лица - все, что вы не знаете о гиалуроновой кислоте

"Фактически ГК может притягивать и удерживать воду в 1000 раз больше своего собственного веса, и именно это способствует правильному балансу влаги в нашей коже", - объясняет фармацевт. "Кроме того, гиалуроновая кислота не только помогает поддерживать хороший уровень влаги в коже, но и способствует обновлению клеток. Она заменяет старые клетки, поврежденные солнцем, шрамы, акне на более здоровые и молодые, что улучшает общий вид кожи!"

Факт! Гиалуроновая кислота сохраняется в коже от 3 до 12 месяцев, гораздо дольше, чем коллаген.

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Естественно, она утрачивается, но ее можно восстановить!

При рождении в нашем организме содержится большое количество этой кислоты, но по мере достижения среднего возраста уровень гиалуроновой кислоты снижается. "С возрастом способность кожи удерживать воду сокращается, что приводит к появлению более заметных мелких морщин. Например, потеря гиалуроновой кислоты быстро ускоряется в возрасте 40 лет, а в 50+ количество гиалуроновой кислоты в организме человека уже в два раза меньше, чем в молодости.

Враги гиалуроновой кислоты: * чрезмерное увлечение загаром; * токсины; *излучение экрана компьютера; * неправильное питание; * стресс и бессонница.

Для какого типа кожи ГК подойдет больше всего? Как не ошибиться с выбором и как правильно ее использовать?