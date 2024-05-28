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Gustavo ответил на шумиху вокруг перепетой песни Раймонда Паулса

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Gustavo и Раймонд Паулс
Gustavo и Раймонд Паулс Фото: LETA/TVNET kolāža

Новая версия песни Раймонда Паулса в исполнении продюсера и рэпера Gustavo с участием Патриши и Нормунда Рутулиса вызвала бурную реакцию - например, о ней жестко высказались музыкант Айнарс Миелавс и внучка маэстро Анна-Мария Паула. Теперь сам Gustavo прокомментировал ажиотаж. 

Gustavo в беседе с журналом Privātā Dzīve опроверг прозвучавшие ранее упреки внучки Паулса, отметив, что разрешение на исполнение было получено - по его словам, состоялся телефонный разговор с представителями маэстро по вопросам авторских и смежных прав относительно необходимости согласования вопросов авторского права.

"После этого аудиозаписи песни были отправлены в электронном виде. Дальнейшее общение уже было в письменной форме, и подтверждение разрешения было получено именно так", - утверждает Gustavo.

Он также отметил, что не понимает основания претензий и считает, что как содержательно, так и музыкально новая композиция не является ни провокационной, ни радикальной. 

Правда, от самого маэстро артист не получил отзыва о своем творении. 

"Знаю лишь то, что маэстро высказался, что у него нет претензий к новой версии песни", - сказал Gustavo.

Больше - в номере журнала Privātā Dzīve от 28 мая!

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