Gustavo ответил на шумиху вокруг перепетой песни Раймонда Паулса

Gustavo в беседе с журналом Privātā Dzīve опроверг прозвучавшие ранее упреки внучки Паулса, отметив, что разрешение на исполнение было получено - по его словам, состоялся телефонный разговор с представителями маэстро по вопросам авторских и смежных прав относительно необходимости согласования вопросов авторского права.

"После этого аудиозаписи песни были отправлены в электронном виде. Дальнейшее общение уже было в письменной форме, и подтверждение разрешения было получено именно так", - утверждает Gustavo.

Он также отметил, что не понимает основания претензий и считает, что как содержательно, так и музыкально новая композиция не является ни провокационной, ни радикальной.

Правда, от самого маэстро артист не получил отзыва о своем творении.

"Знаю лишь то, что маэстро высказался, что у него нет претензий к новой версии песни", - сказал Gustavo.

Больше - в номере журнала Privātā Dzīve от 28 мая!

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