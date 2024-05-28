Хаос в эстонском аэропорту: на рейс Таллинн - Пафос не успели 60 пассажиров

Капитан самолета авиакомпании Ryanair решил не дожидаться пассажиров, томившихся в очереди на паспортном контроле. "Экипаж был тверд и непреклонен в своем решении, а пассажиры, естественно, были недовольны", - рассказала специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Энели Рохтла.