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Хаос в эстонском аэропорту: на рейс Таллинн - Пафос не успели 60 пассажиров

Ингрид Ландейро rus.postimees.ee
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Самолет Ryanair.
Самолет Ryanair. Фото: Mihkel Maripuu

В понедельник, 27 мая, в Таллиннском аэропорту на рейс Таллинн - Пафос не попали 60 пассажиров, которые из-за длинной очереди на паспортном контроле не успели сесть в самолет, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Ольга Лебедева

Капитан самолета авиакомпании Ryanair решил не дожидаться пассажиров, томившихся в очереди на паспортном контроле. "Экипаж был тверд и непреклонен в своем решении, а пассажиры, естественно, были недовольны", - рассказала специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Энели Рохтла.

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