По информации агентства, в последний раз Украина использовала для нападения на Россию поставленное Западом вооружение во время атаки в Краснодарском крае. Пока неясно, какой именно объект подвергся нападению.

В свою очередь, немецкая газета Bild утверждает, что Украина как минимум раз использовала поставленную Германией американскую систему ПВО Patriot для атаки на российские военные самолеты на территории России.

После этого инцидента Германия и США якобы пригрозили ограничить поставки оружия Украине, если подобное повторится.

Украина уже давно пытается добиться от Запада разрешения использовать ее ракеты для ударов по территории России, чтобы более эффективно бороться с агрессором.

До сих пор Киев для таких атак в основном использовал дроны собственного производства. Российская армия бомбардирует украинские города, включая Харьков, с помощью авиации, действующей с безопасного расстояния.

В последнее время все больше западных политиков также стали призывать разрешить Украине наносить подобные удары.

24 мая с таким призывом выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия всегда очень враждебно относится к подобным предложениям, грозя различными "серьезными последствиями".

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