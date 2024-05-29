Россия готовится в 2025 году ограничить работу КПП на границах с Латвией и Эстонией

О том, что после закрытия на ремонт МАПП Ивангород планируется аналогичная работа на других погранпереходах в Эстонию и Латвию, в январе заявлял начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ Александр Виноградов.

Ремонт погранперехода в Ивангороде, который по словам Пикалева может завершиться не летом 2026 года, как планировалось, а уже в 2025 году, ранее привел к остановке автомобильного сообщения, очередям из пешеходов, очередям из автомобилей на других КПП и ограничению работы погранперехода Нарва в темное время суток.

Аналогичные ограничения на работу ночью обсуждаются и для других КПП Эстонии на границе с Россией.

Тем временем автобусные перевозчики запускают новые беспересадочные рейсы между Таллинном и Санкт-Петербургом, которые не всегда помогает пассажирам избежать неудобств в пересечении границ.

Читайте материал Rus.Postimees о том, какие впечатления остались у первых пассажиров маршрута Таллинн-Псков-Петербург.

В начале апреля стало известно, что перевозчик пассажиров между Эстонией и Россией, компания Lux Express, за два года войны в несколько раз увеличила свои доходы в РФ. После этой новости Rus.Postimees узнал, граждане каких стран делают кассу этой компании, пересекая границы ЕС и государства - спонсора терроризма.

На минувшей неделе представители пограничного управления ФСБ демонтировали с границы на реке Нарове световые буи Эстонии. Россия продолжает хранить молчание после этого инцидента.

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