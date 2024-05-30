Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение разрешить Украине использовать поставленное Западом оружие для ударов по территории России, сообщает Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Шольц изменил свою позицию в течение последних нескольких дней.
Еще 28 мая он сообщил, что не видит основания для расширения зоны использования западного оружия в российско-украинской войне.
Он напомнил, что в вопросе поставок немецкого вооружения Украине есть "четкие правила, на которые Украина согласилась и которые работают".
Такие ограничения были необходимы, чтобы "не допустить превращения конфликта в очень большую войну".
После этих высказываний Шольц встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который мог убедить Шольца изменить позицию.
После встречи с Макроном Шольц сообщил, что Украина может применять полученное от партнеров оружие "согласно международным правовым нормам". Politico отмечает, что это означает применение этого оружия против агрессора, которым является Россия.
Позднее пресс-служба Шольца уточнила позицию канцлера словами "действия по обороне Украины не ограничиваются только ее территорией, но могут быть осуществлены и на территории России".
Politico сообщает, что свою позицию по этому вопросу могут изменить и США.
До сих пор 12 государств публично разрешили Украине использовать поставленное ими оружие для ударов по территории России. Эти страны - Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Канада.
Поддержку этой инициативе выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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