Шольц изменил свою позицию в течение последних нескольких дней.

Еще 28 мая он сообщил, что не видит основания для расширения зоны использования западного оружия в российско-украинской войне.

Он напомнил, что в вопросе поставок немецкого вооружения Украине есть "четкие правила, на которые Украина согласилась и которые работают".

Такие ограничения были необходимы, чтобы "не допустить превращения конфликта в очень большую войну".

После этих высказываний Шольц встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который мог убедить Шольца изменить позицию.

После встречи с Макроном Шольц сообщил, что Украина может применять полученное от партнеров оружие "согласно международным правовым нормам". Politico отмечает, что это означает применение этого оружия против агрессора, которым является Россия.

Позднее пресс-служба Шольца уточнила позицию канцлера словами "действия по обороне Украины не ограничиваются только ее территорией, но могут быть осуществлены и на территории России".

Politico сообщает, что свою позицию по этому вопросу могут изменить и США.

До сих пор 12 государств публично разрешили Украине использовать поставленное ими оружие для ударов по территории России. Эти страны - Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Канада.

Поддержку этой инициативе выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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