Фото и видео "Таллиннуськи - вы избранные!": Гудков устроил в Эстонии такой антракт, какого еще не видели

Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе и группа "Самое большое простое число" показали Таллинну спектакль, полный веселья, волшебства и добрых надежд. Эту удивительную историю уже увидели в Берлине, спектакль успешно прошел в Праге, а после Таллинна отправится в Хельсинки.

Александр Гудков в образе Антракта Фото: Konstantin Sednev

После объявления антракта публика поспешила выйти из зала, но их остановил неожиданный крик: "Остановитесь!". Зрители опешили и стали озираться по сторонам, и вот на сцену в костюме Антракта выбежал Александр Гудков.

"Не уходите, друзья! - взмолился Антракт. - Не уходите во время антракта, никогда не уходите!". И даже те зрители, которые уже успел выйти из зала, услышав знакомый голос юмориста, поспешили обратно.

Обаятельный Антракт продолжал свой монолог, он жаловался на то, что всегда видит лишь зрительские затылки, а ему так нужна частичка любви от зрителя. "Таллиннуськи мои, Таллинн - цыпочки мои! Поаплодируйте сами себе, - разведя в стороны руки, прокричал залу Антракт. - Вы избранные! Ведь только вы увидели антракт. Ни Кохтла-Ярве, никто! Ни Нарва, ни Пярну. Только вы - вы избранные".

Антракт веселил публику, пел, танцевал и получил щедрые аплодисменты и выкрики "Браво!". Чтобы публика так веселилась во время антракта, мы еще никогда не видели.

Смотрите интервью с Александром Гудковым и Мусей Тотибадзе в Таллинне:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!