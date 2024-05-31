"Я отдалась эмоциям", - Элита Милграве извинилась за фразу про "дурацкую холодную Латвию"

Яна Брук отвечала за третий эпизод поездки на Филиппины. Приехав на Себу, девушка планировала посетить несколько объектов. Элиту это не очень обрадовало, и она спросила у ответственной за день, не будет ли она возражать, если Элита не присоединится ко всем в общих делах.

Она также призналась Яне в своей печали: "Я не поехала на Тенерифе в эту поездку из-за пляжей.

Я всю зиму прожила в этой дурацкой холодной Латвии! Я просто хотела поехать отдохнуть. Знаю, звучит глупо".

За то, что она назвала родину дурацкой, Элита получила кучу упреков. Теперь она извинилась и прокомментировала ситуацию.

В Facebook Милграве пишет: "Дорогие латвийцы и дорогая Латвия! Прошу прощения у всех, кого задел заголовок. Это не отражает моих мыслей, это появилось, когда вырвали отдельное предложение из контекста.

Я люблю свою землю не только на словах, но и делами своими свидетельствую об этом на протяжении всей жизни.