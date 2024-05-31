"Я отдалась эмоциям", - Элита Милграве извинилась за фразу про "дурацкую холодную Латвию"

Продюсер мероприятий Элита Милграве с еще тремя латвийскими знаменитостями в рамках передачи Četri uz koferiem побывала на экзотических Филиппинах. В один из дней путешествия Элита расплакалась, произнеся необдуманную фразу о Латвии. Теперь она извинилась перед обществом и прокомментировала свои высказывания.
Яна Брук отвечала за третий эпизод поездки на Филиппины. Приехав на Себу, девушка планировала посетить несколько объектов. Элиту это не очень обрадовало, и она спросила у ответственной за день, не будет ли она возражать, если Элита не присоединится ко всем в общих делах.
Она также призналась Яне в своей печали: "Я не поехала на Тенерифе в эту поездку из-за пляжей.
Я всю зиму прожила в этой дурацкой холодной Латвии! Я просто хотела поехать отдохнуть. Знаю, звучит глупо".
За то, что она назвала родину дурацкой, Элита получила кучу упреков. Теперь она извинилась и прокомментировала ситуацию.
В Facebook Милграве пишет: "Дорогие латвийцы и дорогая Латвия! Прошу прощения у всех, кого задел заголовок. Это не отражает моих мыслей, это появилось, когда вырвали отдельное предложение из контекста.
Я люблю свою землю не только на словах, но и делами своими свидетельствую об этом на протяжении всей жизни.
Когда я откликнулась на участие в шоу, которое обещало отвезти меня на Филиппины в милой компании с возможностью отдохнуть/переключиться и насладиться этой экзотической землей, я не ожидала, что нам придется много дней провести в стенах и в невыносимую жару, когда рядом есть теплый пляж и желанный отдых… Я разочаровалась.
Да, я отдалась эмоциям, не зная о присутствии секретной камеры, и создатели шоу, конечно, поспешили использовать это для повышения рейтингов шоу, поскольку, как известно, провокации работают лучше всего.
Бесконечной осенью и зимой, во влажности, темноте и холоде - каждый из нас жаловался на неприятную погоду в Латвии, в том числе и я, однако эти высказывания, по-моему, не должны становиться заголовками СМИ".
Она продолжает: "Если кого-то обидела моя неуклюжая фраза на телешоу Četri uz koferiem, то я искренне прошу прощения у каждого из вас. Честно говоря, услышав это в передаче, я вскочила от неожиданности, потому что даже не помнила, что так сказала, и уж точно не думала так плохо, и вполне смело могу сказать, что я люблю тебя, моя бесконечно красивая и такая разная Латвия!".
Как известно, в последние годы жизнь Милграве поочередно связана с пребыванием в Латвии и Испании, на Тенерифе. У нее есть собственная небольшая квартирка на Канарских островах.
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