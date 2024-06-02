Видео Инженер F1 собирает мини-Lamborghini в Тукумсе

История Стивена однажды удивила Паула и зрителей программы - несколько лет назад бывший инженер болидов Формулы-1 устроился на работу сварщиком в Кандаве, а в итоге построил электромобиль в ретро-стиле для детей.

Теперь Стивен превратил свою страсть в бизнес в Тукумсе, создавая копии оригинальных суперкаров в натуральную величину, которые уже получили высокую оценку у коллекционеров в США.

У Тимротса есть возможность осмотреть Lamborghini Miura 1964 года, на создание которой на заводе Стивена ушло 2,5 года. Небольшой автомобиль может разгоняться до 45 километров в час, имеет пластиковый кузов и электромотор, но в перспективе планируется создание моделей с бензиновым двигателем.

Какой автомобиль станет следующей моделью, зрители узнают в заключительном эпизоде сезона.

В программе Ātruma cilts Паул Тимротс и команда ищут приключения, технологические новинки, легендарных личностей и интересных собеседников. Передачу можно также смотреть на Умном телевидении LMT и в Интернете.

Статья создана в сотрудничестве с Умным телевидением LMT.

Видео: Сюжет передачи Ātruma cilts (на латышском языке)