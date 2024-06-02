Строительство военного полигона в Селии: выиграет ли от этого местное население?

Два года назад Латвия решила построить новый военный полигон, который будет примерно вдвое больше, чем в Адажи. Он должен быть построен в Селии. Латвийское радио попыталось выяснить, принесет ли это местным жителям пользу и если да, то какую.
Полигон займет почти 26 тысяч гектаров и будет расположен в Айзкрауклесском и Екабпилсском краях.
Военный полигон Селия должен быть завершен и официально открыт в 2030 году. До сих пор нет никаких свидетельств его создания на отведенной для него территории.
Командующий вооруженными силами подчеркнул Латвийскому радио, что чем больше будет развиваться полигон, тем больше рабочей силы ему потребуется - например, для организации питания, уборки и ремонта, что означает дополнительные возможности трудоустройства для жителей Селии.
Со временем вокруг полигон потребуются различные виды услуг, такие как магазины, рестораны, спортивные площадки и зоны отдыха.
Большинство людей, опрошенных в Селии, не хотели публично высказывать свое мнение о полигоне. Они признались, что не думали об этом или даже не знали, что такой полигон будет.
Уже сообщалось, что два года назад Латвия решила построить в Селии новый военный полигон. Чтобы ускорить этот процесс, год назад Сейм принял специальный закон о создании этого полигона. Целью закона было ускорить трудоемкие процессы, связанные с развитием таких объектов, начиная с процедуры отчуждения имущества и заканчивая строительством.
По сообщению программы De facto, проектные работы для первой фазы полигона уже начались, но тендеры на строительство будут объявлены не раньше конца этого года или начала следующего.
Ожидается, что первая очередь полигона будет завершена к 2026 году. А это значит, что строительные работы придется завершить менее чем за год, что маловероятно.
План следующей фазы проекта должен быть готов к июлю. Таким образом, можно будет начать практическую работу над ним в следующем году и завершить ее в течение шести лет.
Затем будут построены такие объекты, как склады, казармы, столовая, медицинский центр и другие. Тогда теоретически на полигоне могло бы действовать бригадное воинское подразделение союзных сил НАТО, а это до пяти тысяч человек, а также военнослужащие Службы национальной обороны и других подразделений.
В настоящее время, однако, эксперты говорят о том, что вскоре прибывающие союзные войска не будут жить в Селии ежедневно, по крайней мере, в ближайшие несколько лет.
Ранее сообщалось, что на строительство всего полигона может потребоваться около 700 миллионов евро. Однако на данный момент Минобороны не готово подтвердить эту цифру или назвать другую.
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