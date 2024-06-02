Строительство военного полигона в Селии: выиграет ли от этого местное население?

По сообщению программы De facto, проектные работы для первой фазы полигона уже начались, но тендеры на строительство будут объявлены не раньше конца этого года или начала следующего.

Ожидается, что первая очередь полигона будет завершена к 2026 году. А это значит, что строительные работы придется завершить менее чем за год, что маловероятно.

План следующей фазы проекта должен быть готов к июлю. Таким образом, можно будет начать практическую работу над ним в следующем году и завершить ее в течение шести лет.

Затем будут построены такие объекты, как склады, казармы, столовая, медицинский центр и другие. Тогда теоретически на полигоне могло бы действовать бригадное воинское подразделение союзных сил НАТО, а это до пяти тысяч человек, а также военнослужащие Службы национальной обороны и других подразделений.

В настоящее время, однако, эксперты говорят о том, что вскоре прибывающие союзные войска не будут жить в Селии ежедневно, по крайней мере, в ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что на строительство всего полигона может потребоваться около 700 миллионов евро. Однако на данный момент Минобороны не готово подтвердить эту цифру или назвать другую.

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