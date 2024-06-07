Как пробудить кожу в начале лета? Золотые рекомендации

С наступлением лета и жаркой погоды очень важно подготовить кожу лица и тела к самому теплому времени года. После зимы кожа часто сухая, очень чувствительная, отдельные участки тела часто трескаются, а также может наблюдаться неровный тон кожи лица. Аманда Озолиня и Иванда Крастиня, сертифицированные фармацевты аптечной сети Apotheka, рассказывают, что следует учитывать, чтобы улучшить состояние кожи и подготовить ее к лету.
"Чтобы кожа была красивой и сияющей, за ней нужно ухаживать каждый день - все основано на здоровом образе жизни и сбалансированном питании, но не менее важен ежедневный уход за кожей лица", - советует фармацевт Иванда Крастиня.
Приведи в порядок рацион!
"Кровеносные сосуды, идущие от близлежащих органов, снабжают кожу, поэтому, если в каких-то органах начался патогенный процесс или воспаление, кожа также может на него отреагировать. Именно поэтому выбранное питание очень важно для нашего здоровья и здоровья нашей кожи", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Фармацевт рекомендует выбирать продукты богатые антиоксидантами - листовой салат, шпинат, капусту и ягоды. Также необходимы мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богаты, например, грецкие орехи, лосось, семена чиа - эти жирные кислоты способствуют укреплению защитного барьера кожи, также как пробиотики (йогурт, кефир, кисломолочные продукты) и пребиотики (богатые клетчаткой фрукты и овощи).
"Белки - еще одна очень важная часть рациона, потому что они содержат столь необходимый коллаген и пептиды, которые скрепляют клетки кожи, отвечают за тон кожи, ее упругость, строгий овал, без провисания кожи, морщин и складок", - говорит Иванда Крастиня.
Помни, что в сбалансированном питании не менее 1/3 отводится свежим фруктам, овощам и зелени, которые летом особенно богаты минералами и витаминами, в том числе витамином С!
Не перегревайся в душе - лучше закаляй кожу!
"Бесспорно, многим горячий душ приносит удовольствие, но кожу это совершенно не радует, поскольку под воздействием горячей воды она все больше теряет естественную влагу. Поэтому рекомендуется мыться в воде, не превышающей 37-40 градусов", - говорит фармацевт.
По сути, именно прохладный/холодный душ успешно стимулирует кровообращение, снабжая тело и кожу кислородом. Если вы соблюдаете здоровое питание, тонизирование может показать хорошие результаты даже в борьбе с целлюлитом. "Для упругости тела можно дополнительно использовать укрепляющие антицеллюлитные или лифтинг-кремы, которые делают кожу более упругой", - советует фармацевт Озолиня.
У каждой кожи свои потребности!
Перед любой процедурой нужно знать, какой у вас тип кожи и что ей нужно. В зависимости от того, жирная, сухая, чувствительная или комбинированная кожа, рекомендуется выбирать и косметику по уходу. "Средства, содержащие Бензоила пероксид, подойдут для проблемной кожи со склонностью к желтушности. Чувствительной коже следует выбирать косметику, не содержащую отдушек, а для ухода за сухой кожей больше подходят питательные, жирные кремы", - говорит фармацевт Калниня.
Типы и особенности кожи (маленькая шпаргалка):
- Сухая: поры не видны, кожа легко шелушится, чувство стягивания.
- Нормальная: здоровое сияние, гладкая, с закрытыми порами. Этот тип кожи есть только у 10% популяции.
- Жирная: выражены расширенные поры по всему лицу, кожа лица блестит даже после умывания, имеется склонность к образованию прыщей.
- Комбинированная: расширенные поры можно наблюдать на отдельных участках лица - на носу, подбородке, лбу.
Правильное очищение и скрабирование
Очищать кожу необходимо каждый день, как утром, так и вечером, используя очищающий гель для лица, мицеллярную воду, очищающее молочко или лосьон. Чтобы более эффективно очистить слой отмерших клеток на роговом слое, следует использовать скраб соответствующий типу кожи. "Существуют как механические скрабы, содержащие абразивные частицы (кусочки соли, сахара, фруктовых косточек или люфы) или эмульсию, так и отшелушивающие скрабы, содержащие кератолитические, разрушающие клетки вещества (фруктовые ферменты и фруктовые кислоты)", - рассказывает фармацевт Крастиня.
Скрабы, содержащие крупные, сильно абразивные частицы, могут еще больше травмировать и без того пересушенную кожу, вызвав микроранки. "Также важно не переусердствовать - эксфолиацию следует проводить не чаще одного-двух раз в неделю. Хорошей альтернативой скрабу являются средства по уходу за лицом, содержащие альфа- или бета-гидроксикислоты", - советует Озолиня.
Питание и увлажнение
Лучше увлажнят кожу кремы и серумы, содержащие гиалуроновую кислоту, аллантоин, маннозу, рамнозу, глицерин, пантенол, мочевую кислоту, карбоновую кислоту, гликолевую кислоту, полифенолы и масло ши. Серум более концентрированно наполняет верхние слои кожи увлажняющими компонентами и ее следует использовать перед нанесением ежедневного крема.
После нанесения серума следует воспользоваться кремом для лица, подходящим для вашей кожи лица. "Глубокое увлажнение как лица, так и тела обеспечат средства, содержащие гиалуроновую кислоту, керамиды, пробиотики, которые нормализуют микрофлору кожи и укрепляют ее естественный защитный барьер. Идеальный увлажняющий крем для лица, предназначенный на день, для теплого и солнечного времени года будет и содержащий антиоксиданты, и SPF (часто даже SPF 30)", - советует Аманда Озолиня. С началом лета нельзя забывать о масках для лица и тела, которые представлены в очень широком ассортименте.
"Кроме того, можно увлажнять лицо в течение дня водой для лица, доступной в виде аэрозолей - она не только увлажнит кожу, но и освежит ее", - советует Крастиня.
Чтобы кожа выглядела здоровой, красивой, упругой, подтянутой, ей необходимо усваивать определенные вещества.
В косметике такими веществами* являются:
- коллаген,
- пептиды,
- эластин,
- витамины (Е, А (ретинол), С, F, К, ниацинамид),
- Q10, пробиотики,
- омега-3,9 жирные кислоты.
*Это активные вещества, обладающие питательным, антиоксидантным, регенерирующим клетки, лифтингом, разглаживанием морщин и эффектом укреплением овала.
Пей воду, занимайся спортом и гуляй!
И, конечно же, прогулки и физические нагрузки на свежем воздухе окажут дополнительный положительный эффект, снабжая кожу кислородом и улучшая общее самочувствие. Кроме того, утром или вечером можно выполнять самомассаж лица с использованием масла для лица.
"Фитнес для лица, или йога, также доказала свою важность, ведь на лице есть мышцы, которые при тренировке улучшают кровообращение, образуют дополнительный коллаген и эластин, укрепляют мелкие мышцы и связки, что повышает упругость кожи и предотвращает образование морщин. Регулярные занятия спортом укрепляют овал лица, уменьшаются "гусиные лапки", а кожа становится более тонизированной. Улучшается тонус, в том числе тонус кожи лица, кожа выглядит живой и здоровой", - советует фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
Здоровая и сияющая кожа немыслима без ее увлажнения, употребления достаточного количества чистой воды - 1,5-2 литра в день!
"Именно вода помогает доставить необходимые питательные вещества и кислород в самые глубокие слои кожи, чтобы она могла полностью восстановиться и выглядеть здоровой, блестящей и гладкой", - заключает Иванда Крастиня.
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
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