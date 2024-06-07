Как пробудить кожу в начале лета? Золотые рекомендации

Правильное очищение и скрабирование

Очищать кожу необходимо каждый день, как утром, так и вечером, используя очищающий гель для лица, мицеллярную воду, очищающее молочко или лосьон. Чтобы более эффективно очистить слой отмерших клеток на роговом слое, следует использовать скраб соответствующий типу кожи. "Существуют как механические скрабы, содержащие абразивные частицы (кусочки соли, сахара, фруктовых косточек или люфы) или эмульсию, так и отшелушивающие скрабы, содержащие кератолитические, разрушающие клетки вещества (фруктовые ферменты и фруктовые кислоты)", - рассказывает фармацевт Крастиня.

Скрабы, содержащие крупные, сильно абразивные частицы, могут еще больше травмировать и без того пересушенную кожу, вызвав микроранки. "Также важно не переусердствовать - эксфолиацию следует проводить не чаще одного-двух раз в неделю. Хорошей альтернативой скрабу являются средства по уходу за лицом, содержащие альфа- или бета-гидроксикислоты", - советует Озолиня.

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Питание и увлажнение

Лучше увлажнят кожу кремы и серумы, содержащие гиалуроновую кислоту, аллантоин, маннозу, рамнозу, глицерин, пантенол, мочевую кислоту, карбоновую кислоту, гликолевую кислоту, полифенолы и масло ши. Серум более концентрированно наполняет верхние слои кожи увлажняющими компонентами и ее следует использовать перед нанесением ежедневного крема.