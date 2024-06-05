Он убежден, что выборы являются лучшим выражением демократии и что политики должны действовать активно, чтобы бороться с волной популизма.

Он также считает, что Россия не сможет победить НАТО и другие страны Запада, поскольку уже очевидно, что Россия не очень хорошо справляется на поле боя в Украине и воюет не за большие города, а за маленькие деревни.

Россия представляет эту войну как конфликт со всем НАТО, но реальность такова, что НАТО вообще не начинало войну, подчеркивает Ланге, добавляя, что Россия уже пожертвовала тысячами солдат, но НАТО непосредственно не участвует в конфликте и не теряет солдат.

Странно слышать от нескольких стран, что трудно сдерживать Россию. Представление о том, что Россия непобедима и что ее поражение непредсказуемо, распространено в России, но его часто повторяют средства массовой информации и политики в Европе.

На Западе бытует мнение, что Украину надо поддержать и конфликт как-то закончится сам собой, но этого не произойдет.

Запад должен действовать упреждающе, подчеркнул Ланге, добавив, что НАТО должно в этом году начать переговоры с Украиной о ее вступлении в альянс.

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