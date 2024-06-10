Видео Программа: что автомобилисты думают о водителях электросамокатов?

Мотоциклист с многолетним стажем дорожного движения подчеркивает важность правильной экипировки.

"У нас правила требуют использования шлемов, велосипедист ездит в шлеме, все упорядочено. Но для них это почему-то не работает. Потому что при тех же 25 километрах в час, если упасть, то можно получить серьезные травмы", - говорит Андрис.

Один из водителей говорит, что у водителей электроскутеров есть привычка неожиданно менять направление движения на дороге, как при слаломе.

"Во-первых, у них скорость ниже, чем у автомобилей. Но они начинают обгонять, пытаются проскочить везде. Это не очень хорошо", - говорит водитель Сергей.

Таксист Александр отметил, что водителям самокатов стоит постараться лучше понять интенсивность и динамику транспортного потока.

"Мы постоянно сталкиваемся с [водителями самокатов] в своей повседневной работе. Здесь вообще нет правил дорожного движения. Ничего. Главное, что никто не застрахован от этого. В реальности каждый день приходится сталкиваться с тем, что кто-то "вылетает" перед тобой со встречной полосы. На пешеходных переходах, как бы сильно вы ни тормозили, как бы внимательно ни смотрели, скорость, с которой они "проносятся", не позволяет вовремя среагировать", - жалуется Александр, водитель такси.

Чтобы узнать, где действительно можно путешествовать на электросамокате и как правильно на нем ездить, программа отправилась в Дирекцию безопасности дорожного движения.