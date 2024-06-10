Видео Программа: что автомобилисты думают о водителях электросамокатов?

Водители и мотоциклисты время от времени сталкиваются с любителями острых ощущений в транспортном потоке, а именно с водителями электрических самокатов, которые выезжают на полосы движения других транспортных средств, сообщает программа Degpunktā.
Смелый водитель электросамоката выбрал одну из самых оживленных улиц столицы в качестве самого быстрого и удобного маршрута.
Водитель электросамоката спокойно передвигался по проезжей части улицы, в общем транспортном потоке с автомобилями. Вероятно, было бы безопаснее спешится и двигаться по тротуару.
В другом случае курьер явно пытается быстрее доставить покупателю какой-нибудь азиатский суп. К сожалению, водитель не знал, что такому транспортному средству запрещено ездить по проезжей части.
А в жаркий летний день владелец собаки решил охладить своего питомца и прокатить его на электросамокате. Питомцу это приятно, но риск травмирования обоих велик.
Программа спросила других водителей транспортных средств, что думают участники дорожного движения об этой тенденции.
"Им следует подумать, а может быть, и всему обществу следует задуматься о культуре вождения в целом. Они ездят с машинами, с велосипедами, а также с пешеходами. Хорошая практика всегда говорит о том, что нужно встраиваться в поток движения. Но они либо идут быстрее других по тротуарам, либо мешают движению автомобилей. Иногда это сводит с ума других водителей", - говорит Андрис, водитель мотоцикла.
Мотоциклист с многолетним стажем дорожного движения подчеркивает важность правильной экипировки.
"У нас правила требуют использования шлемов, велосипедист ездит в шлеме, все упорядочено. Но для них это почему-то не работает. Потому что при тех же 25 километрах в час, если упасть, то можно получить серьезные травмы", - говорит Андрис.
Один из водителей говорит, что у водителей электроскутеров есть привычка неожиданно менять направление движения на дороге, как при слаломе.
"Во-первых, у них скорость ниже, чем у автомобилей. Но они начинают обгонять, пытаются проскочить везде. Это не очень хорошо", - говорит водитель Сергей.
Таксист Александр отметил, что водителям самокатов стоит постараться лучше понять интенсивность и динамику транспортного потока.
"Мы постоянно сталкиваемся с [водителями самокатов] в своей повседневной работе. Здесь вообще нет правил дорожного движения. Ничего. Главное, что никто не застрахован от этого. В реальности каждый день приходится сталкиваться с тем, что кто-то "вылетает" перед тобой со встречной полосы. На пешеходных переходах, как бы сильно вы ни тормозили, как бы внимательно ни смотрели, скорость, с которой они "проносятся", не позволяет вовремя среагировать", - жалуется Александр, водитель такси.
Чтобы узнать, где действительно можно путешествовать на электросамокате и как правильно на нем ездить, программа отправилась в Дирекцию безопасности дорожного движения.
"Правилами предусмотрено, что на электросамокате можно передвигаться преимущественно по улицам, тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, но нельзя передвигаться по пешеходным дорожкам, где также запрещено ездить на велосипеде. Это территории, где в первую очередь можно использовать электросамокаты, но если нет тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, то разрешается передвигаться по проезжей части дороги.
Но только на тех участках дороги, где разрешенная скорость движения не выше 50 километров в час. На автострадах, шоссе, где разрешенная скорость движения составляет 90 и более километров в час, ездить на электросамокате нельзя", - рассказали в Дирекции безопасности дорожного движения.
Правила дорожного движения также гласят, что на электросамокате может ехать только один человек. Там запрещено перевозить грузы и домашних животных. Но каждый день мы видим совершенно другую картину. Например, вполне объяснимо, что родители, озабоченные тем, чтобы утром вовремя доставить ребенка в детский сад или школу, предпочитают не "сидеть в пробке", а добираться до учебного заведения максимально мобильным способом.
Эксперт по дорожному движению напоминает: "Чтобы позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих, а также избежать аварий, которые могут привести к тяжелым последствиям - давайте использовать электросамокаты вдумчиво!"
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