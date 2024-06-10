За голоса русскоязычных на выборах в Европарламент велась активная борьба

На последних парламентских выборах этот привычный тандем дополнила партия "За стабильность!", а на выборах в Европарламент уже как минимум пять партий пытались охватить этот спектр избирателей.

На предыдущих выборах в Европарламент "Согласие" получило два места (Нил Ушаков и Андрис Америкс), а Русский союз Латвии - одно (Татьяна Жданок).

На этот раз за голоса русскоязычных боролись "Согласие", Партия центра, за которой стоит Татьяна Жданок, "Латвия на первом месте", "Суверенная власть" и "За стабильность!".

Незадолго до выборов от представителей партий звучали призывы не голосовать за конкурентов. "Я приехал сегодня сказать, чтобы Латгале не голосовала за [Алексея] Росликова, за [Нила] Ушакова, потому что они будут в оппозиции", - заявил лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, обращаясь к избирателям на русском языке.

Алексей Росликов ("За стабильность!") назвал это "абсолютным бесстыдством" со стороны Шлесерса: "Я только что с ним говорил, он мне руку пожимал".

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