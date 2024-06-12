Комиссия не поддержала восстановление нескольких самоуправлений

"Союз зеленых и крестьян" и "Объединенный список" проголосовали за восстановление краев и против слияния, а депутаты от "Нового Единства", "Прогрессивных" и Национального объединения воздержались, либо проголосовали против.

Окончательное решение по этим вопросам примет Сейм.

Первоначальная редакция законопроекта, предусматривающая присоединение Вараклянского края к Мадонскому, сохраняется.

На предыдущем и сегодняшнем заседаниях комиссия также не поддержала ни одно из предложений о восстановлении прежних краев или создании новых.

Соответственно, были отклонены предложения о восстановлении самоуправлений Царникава, Бабите, Кандава, Икшкиле, Илуксте и Озолниеки, а также предложение о создании Северокурземского края.

Депутаты также отклонили предложение о включении Гаркалнской волости в состав Адажского края.

В то же время сохраняется возможность того, что муниципалитеты Адажи и Ропажи к осени достигнут соглашения о том, следует ли разделить Гаркалнскую волость и как именно.

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