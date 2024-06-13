Абу Мери хочет развивать медицинский туризм в Латвии

Абу Мери отметил, что в марте этого года Кабинетом министров утвержден план действий по развитию экспорта медицинских услуг, или оздоровительного туризма, на 2024-2027 годы, в котором планируется увеличить как число медицинских туристов, так и ежегодные доходы лечебных учреждений.

Он предусматривает увеличение к 2027 году ежегодных доходов лечебных учреждений от медицинских туристов до 15 млн евро, а также увеличение количества таких туристов на 20%. По меньшей мере 10 лечебных учреждений намерены ввести международные процессы сертификации качества обслуживания пациентов.

В том числе одной из целей является удержание медицинских специалистов в стране и в системе здравоохранения, а также возвращение в Латвию трудоустроенных за границей латвийских медработников путем повышения их заинтересованности.

Кроме того, предполагается развивать новые экспортоспособные услуги здравоохранения, такие как генные тесты, персонализированная терапия и программы медицинской реабилитации, разработанные на основе генных тестов, и программы медицинской реабилитации после наркозависимости.

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