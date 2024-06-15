Бизнесмен купил Porsche, Rolls Royce и Ferrari. Его осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег

Обвиняемый приобрел в собственность компании дорогостоящие автомобили, законное происхождение которых не было установлено.

Также суд лишил его права занимать должность члена правления коммерческой компании на два года. Ответчик уже возместил причиненный государству ущерб - 337 367 евро - в ходе досудебного уголовного производства.

Суд также применил принудительную меру к компании, которую он представлял, - штраф в размере 42 000 евро - и взыскал стоимость имущества, приобретенного преступным путем, - 460 600 евро.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2017 по 2020 год, будучи должностным лицом компании, мужчина подавал ложные сведения об операциях компании, облагаемых налогом на добавленную стоимость (PVN), что позволило компании необоснованно вычесть PVN, в результате чего государство понесло убытки в размере 337 367 евро.

Обвиняемый также приобрел представительские автомобили, такие как Porsche 911 Turbo S, Rolls Royce Wraith, Ferrari GTC4 Lusso и другие стоимостью несколько сотен тысяч евро, законное происхождение которых не было установлено.

Если происхождение объекта не связано с известным легальным источником, разумно сделать вывод, что он должен быть связан с криминальным источником.

Прокурор, оценив характер совершенного уголовного правонарушения и причиненный ущерб, личность обвиняемого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, факт признания обвиняемым своей вины и полного возмещения государству ущерба, воспользовался предусмотренным законом правом на сотрудничество, заключил с обвиняемым соглашение о признании вины и приговор, который был утвержден судом.

Учитывая, что преступление было совершено в интересах юридического лица, было возбуждено дело о применении к компании принудительной меры.

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