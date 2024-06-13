Видео Сильные дожди затопили Майорку; туристы застряли в аэропорту

В среду, 11 июня, солнечный испанский курорт внезапно затопил проливной дождь.

Пострадал и аэропорт Майорки. В некоторых местах он превратился в аквапарк. По иронии судьбы, туристы смогли наслаждаться не только элитным алкоголем и парфюмерией, но и "водопадами", низвергающимися с потолка аэропорта.

На кадрах очевидцев видно, как тысячи туристов пробираются по огромным лужам, оставляя за собой след из чемоданов, а некоторые работники аэропорта, вынужденные работать в таких условиях, даже рады смене обстановки и бросаются в лужи в аэропорту Майорки.

Видео: Сюжет портал tv3.lt (на литовском языке)

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