Над Рижской думой развевается флаг ЛГБТК+. Это не было согласовано

В конце концов, речь идет и о том, что в Риге приветствуются как ЛГБТ+ люди, так и о том, что Рига является частью Европы, выступает за права человека, против насилия и против дискриминации. Это помогает нашим людям чувствовать себя в безопасности и привлекать туристов и инвесторов", - уверен Клявиньш.

Ранее сообщалось, что политик обратился к мэру Риги Вильнюсу Кирсису с призывом вывесить у ратуши радужный флаг - так, как это было в 2023 году.

Депутат получил ответ от мэра Риги, что толерантность и коллегиальность – это ценности, которые мэр соблюдает и в своей работе. Однако Кирсис не получил поддержки других депутатов, избранных в Рижскую думу, для вывешивания флага.

Кирсис призывает уважать мнение коллег, но подчеркивает, что столица непоколебима в своем стремлении развиваться в инклюзивный и толерантный город.

В субботу, 15 июня, на улицах Риги прошло историческое событие - шествие Baltic Pride 2024, лозунг которого - Until we are all equal ("Пока мы все не будем равны"). Шествие стало незабываемым ​​праздником единства и равенства.

Видео: В Риге прошло шествие Baltic Pride!

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