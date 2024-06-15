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Над Рижской думой развевается флаг ЛГБТК+. Это не было согласовано

rus.tvnet.lv
Обновлено 15 июня 2024, 14:10
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Фото: Igors Kļaviņš/X

Хотя ранее сообщалось, что во время Балтийского прайда у здания Рижской ратуши не будет вывешен флаг ЛГБТК+, 15 июня над зданием ратуши развевается радужный флаг. Об этом в соцсетях сообщили депутаты фракции "Прогрессивных" в Рижской думе.

"Привет всем на Прайде от "Прогрессивных" в Рижской думе!" - написал депутат Рижской думы Игорь Клявиньш в соцсети Х (ранее Twitter).

К поздравлениям присоединилась и депутат Рижской думы Зане Пупола!

Игорь Клявиньш, комментируя вывешивание флага, утверждает, что сделал это на основании своих убеждений.

"Это не согласовано с председателем Рижской думы, но очень важное и символическое действие. Несмотря на мнение председателя Рижской думы, Рига должна быть европейским, инклюзивным, безопасным городом", - сказал он.

"В других европейских городах нет проблем вывесить флагом на здании ратуши. В прошлом году у Риги под руководством Мартиньша Стакиса также не было проблем с этим.

Я рад, что количество флагов ЛГБТК+ у Рижской ратуши в этом году увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, и считаю, что эту традицию следует продолжить и в будущем.

В конце концов, речь идет и о том, что в Риге приветствуются как ЛГБТ+ люди, так и о том, что Рига является частью Европы, выступает за права человека, против насилия и против дискриминации. Это помогает нашим людям чувствовать себя в безопасности и привлекать туристов и инвесторов", - уверен Клявиньш.

Ранее сообщалось, что политик обратился к мэру Риги Вильнюсу Кирсису с призывом вывесить у ратуши радужный флаг - так, как это было в 2023 году.

Депутат получил ответ от мэра Риги, что толерантность и коллегиальность – это ценности, которые мэр соблюдает и в своей работе. Однако Кирсис не получил поддержки других депутатов, избранных в Рижскую думу, для вывешивания флага.

Кирсис призывает уважать мнение коллег, но подчеркивает, что столица непоколебима в своем стремлении развиваться в инклюзивный и толерантный город.

В субботу, 15 июня, на улицах Риги прошло историческое событие - шествие Baltic Pride 2024, лозунг которого - Until we are all equal ("Пока мы все не будем равны"). Шествие стало незабываемым ​​праздником единства и равенства.

Видео: В Риге прошло шествие Baltic Pride!

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