"Я решил снимать фильм в Латвии". 10 вопросов Александру Молочникову

4. Самое сложное в профессии актёра... выжить и не помереть с голоду. А одновременно с этим ещё и не стать самовлюблённым упырём. Это почти невозможно и получается у единиц. Почти ни у кого не получается. Я встречал, может быть, двух.

5. Деньги для меня... "грязные бумажки", как говорил один политик. Какой-то набор единиц и цифр, позволяющий воплотить какие-то задуманные "волшебства". Это иронично сказано. В скобочках напишите - иронично. В общем, какие-то мысли, задумки и порывы эмоциональные. Но, не буду скрывать, я довольно много думаю об этих цифрах в последнее время, потому что ситуация новая вне государственных или каких-то ещё театров, которые тебя приглашают, обязывает тебя к тому, чтобы постоянно самому искать деньги на свои проекты. Чем я и занимаюсь. Просыпаюсь, чищу зубы и начинаю этим заниматься.

6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... "Не п*зди, Сашка, лишнего. Просто помалкивай и запри язык свой за зубками".

7. В последний раз я громко смеялся, когда... читал эти вопросы и пытался на них ответить.

8. Меня раздражает... Меня мало что раздражает, если честно. Собственная глупость, наверное, в основном. И то, что уже треть жизни прожита в лучшем случае, а я всё ещё не знаю наизусть труды Спинозы.

9. Хороший режиссёр должен... Хороший режиссёр никому ничего не должен. Хороший режиссёр имеет смелость делать то, что хочет, но при этом по какой-то причине у этого находится зритель. И он, или она, или они вообще не обращают внимания на мнение окружающих и замечания о том, что они что-то кому-то должны.

10. Я боюсь... Недавно посмотрел видео, как какой-то варан ползает по супермаркету. Вот я очень боюсь таких всяких рептилий, даже не змей, а рептилоидов. Мне снятся иногда сны. И фээсбэшников побаиваюсь, но они иногда и становятся рептилоидами, поэтому, в принципе, можно ограничиться первым.

Напомним, что 20 и 21 июня в 19:00 в квартале ВЭФ пройдут мастер-классы, которые проведёт Александр Молочников. В них могут принять участие все желающие. Телефон для связи: +371 20068809 (WhatsApp), Александра.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!