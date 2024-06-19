Дело скинхедов, которые заставили юношу прославлять Гитлера перед камерой, передано в прокуратуру

В качестве меры безопасности оба подозреваемых помещены под стражу.

Уже сообщалось, что весной этого года в Риге, в Верманском парке, двое представителей субкультуры скинхедов нанесли молодому человеку 2002 года рождения телесные повреждения.

Кроме того, с применением насилия они заставили жертву публично восхвалять диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера, и публично изобразить нацистское приветствие -

поднять руку под углом 45 градусов с вытянутой ладонью и сказать: "Хайль Гитлер!". Упомянутые действия они сняли на мобильный телефон, после чего разместили в интернете.

20 апреля Государственная полиция совместно со Службой государственной безопасности арестовала двоих подозреваемых, 2005 и 2007 годов рождения, и обыскала их дома. С тех пор они находятся под стражей.

Оба подозреваемых являются представителями скинхедов и поддерживают национал-социалистическую идеологию, которая является одним из направлений субкультуры скинхедов.

НС-скинхеды исповедуют национал-социалистическую идеологию (неонацизм), и это одно из направлений субкультуры скинхедов.

Особый культ НС-скинхедов формируется вокруг личности Адольфа Гитлера и некоторых других лидеров национал-социалистического движения.

Для самоидентификации НС-скинхедам важен их внешний вид, основные признаки которого: бритая голова или очень короткая стрижка, светло-голубые джинсы, короткие черные и темно-зеленые куртки на "молнии" без воротника - бомберы, военная форма или отдельные ее элементы, нацистская символика, вышивка, значки, тяжелые высокие сапоги, в том числе военные, преимущественно черного цвета.

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