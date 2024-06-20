Чтобы минимизировать риски перегрузки сайта при входе на него одновременно большого количества пользователей, сайт разработан "максимально просто". Школьники смогут скачать сертификаты, а также узнать оценку за экзамены даже в том случае, если будет считаться, что экзамен не сдан.

Школьники смогут подключиться к веб-сайту через E-klase или Mykoob и только на территории стран Балтии.

Узнать результаты экзаменов и получить сертификаты можно будет также с помощью двух электронных сервисов на Latvija.gov.lv.

Представитель МОН призвал школы не торопиться с подготовкой документов и выдавать документы об образовании только после официального объявления результатов. Чтобы предотвратить случаи, когда школа ошибочно выдает документ о получении образования ученику, который не сдал экзамен, в этом году были улучшены переданные школам отчеты.

Ученики 9-ых классов узнают результаты экзаменов 1 июля, а старшеклассники - 11 июля. В случае несогласия с полученной оценкой совершеннолетний школьник или законные представители несовершеннолетнего школьника смогут оспорить ее в течение месяца со дня объявления оценок.

На прошедшей экзаменационной сессии Государственный центр содержания образования (VISC) получил в общей сложности 116 067 экзаменационных работ, что на 5000 больше, чем в 2022/2023 учебном году.

Директор департамента оценки и аналитики VISC Нормунд Речс подтвердил, что много сделано для совершенствования процесса оценивания. Все 1200 проводивших оценку работ специалистов прошли обучение, а также для каждого экзамена были организованы собрания по стандартизации оценки.

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