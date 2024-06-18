Издание: почему школьники получают результаты экзаменов так поздно?

В этом году выпускникам основных школ они обещаны 1 июля, а выпускникам средних школ - 11 июля.

Хотя уже много лет во многих школах выпускные проходят до того, как станут известны результаты ЦЭ, до сих пор многим кажется странным, что на выпускном дети получают лишь какой-нибудь памятный подарок, например книгу, благодарность за хорошую успеваемость (возможно) и цветы.

Ни свидетельство об основном образовании, ни диплом об окончании средней школы, ни даже выписка об успеваемости, если выпуск проходит в июне, не выдаются. Они изготавливаются только после того, как будет выдан сертификат о сданных экзаменах.

Если на них не повезло, может оказаться, что заваленный цветами на выпускном школьник школу даже не окончил.

Вторая проблема - сроки поступления в вузы. Латвийские вузы начинают прием новых студентов только с 16 июля, однако зарубежные вузы часто требуют документы о полученном образование раньше.