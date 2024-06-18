Издание: почему школьники получают результаты экзаменов так поздно?

В то время, когда выпускники 9-х и 12-х классов сдают централизованные экзамены и собираются поступать в высшие образовательные учреждения, вновь встал вопрос, почему так поздно выдаются сертификаты о сдаче централизованных экзаменов (ЦЭ), сообщает Latvijas Avīze.
В этом году выпускникам основных школ они обещаны 1 июля, а выпускникам средних школ - 11 июля.
Хотя уже много лет во многих школах выпускные проходят до того, как станут известны результаты ЦЭ, до сих пор многим кажется странным, что на выпускном дети получают лишь какой-нибудь памятный подарок, например книгу, благодарность за хорошую успеваемость (возможно) и цветы.
Ни свидетельство об основном образовании, ни диплом об окончании средней школы, ни даже выписка об успеваемости, если выпуск проходит в июне, не выдаются. Они изготавливаются только после того, как будет выдан сертификат о сданных экзаменах.
Если на них не повезло, может оказаться, что заваленный цветами на выпускном школьник школу даже не окончил.
Вторая проблема - сроки поступления в вузы. Латвийские вузы начинают прием новых студентов только с 16 июля, однако зарубежные вузы часто требуют документы о полученном образование раньше.
Так, этим летом один выпускник Рижской государственной 1-й гимназии даже обратился к омбудсмену после того, как и Министерство образования и науки, и Государственный центр содержания образования (VISC) отказались выдать ему сертификат раньше, аргументировав это тем, что всем должны быть обеспечены равные возможности.
Но для молодого человека было важно получить сертификат до 5 июля, когда завершается подача документов в датский вуз.
Омбудсмен пришел к выводу, что подход VISC слишком бюрократичен, и даже призвал премьер-министра принять участие в решении проблемы.
О долгом пути к сертификатам ЦЭ велись дискуссии и в комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.
В них представитель VISC отрицал, что центр задерживает выдачу сертификатов: дескать, надо учитывать длинную экзаменационную сессию и отсутствие учителей, проверяющих работы.
Правила правительства позволяют "мариновать" сертификаты даже через пять недель после окончания учебного года.
Если бы VISC захотел, то по правилам выпускникам 9-х классов сертификаты можно было бы выдать даже 19 июля, а выпускникам средних школ - только 26 июля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!