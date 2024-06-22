Видео Год со дня убийства Юстине: назначена дополнительная экспертиза

На данный момент состоялось несколько судебных заседаний, но окончательный приговор пока не известен.

Отец и мачеха девочки сидят на скамье подсудимых, а жители села Роговка с нетерпением ждут приговора суда и надеются, что он вынесет справедливое решение.

Дом семьи Рейниковых пуст, двор зарос - родители уже год находятся под стражей.

Между тем жители села Роговка до сих пор живо помнят трагическое событие - они меньше обсуждают его друг с другом, но впечатления от произошедшего все равно велики.

Местные жители очень уклончиво рассказывают о случившемся, но считают, что обвиняемые родители должны понести самое суровое наказание. Они также обеспокоены тем, как долго продлится судебный процесс.

"Все выяснилось. Наверное все свидетели были там. Все известно. Они признались, они забрали Юстине, они, очевидно, показали ее полиции. Почему медлят? Мы ждем решения суда. Что еще мы скажем о Юстине? Ребенка больше нет, и точка", - высказался местный житель.

"На предыдущем судебном заседании, 10 июня, был завершен допрос свидетелей и назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. На следующем заседании суд приступит к исследованию письменных доказательств и, если не будет предъявлено дополнительных ходатайств, подсудимые дадут показания", - сказала помощник председателя Латгальского окружного суда в Резекне Вера Бритушкина.

Следующее судебное заседание состоится 5 августа.

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