Ученые: из-за изменения климата в Латвии будут возможны морозы до -40°

Согласно последним исследованиям, такой сценарий - уже не вероятность, а неизбежность, однако точно предсказать, когда морские течения прекратятся, невозможно. Это может произойти в ближайшие несколько лет, свидетельствуют данные исследования, опубликованные на портале science.org.

На Британских островах и в Скандинавии средняя температура воздуха может понизиться на 10-30 градусов, в странах Балтии прогнозируется меньшее понижение и большие колебания температуры - зимой возможен 40-градусный мороз, а летом, когда дует южный ветер, температура может подняться до 40 градусов выше нуля.

В таких условиях продукты питания в Северной Европе можно получить только в отапливаемых теплицах или подземных помещениях. Культуры, выращиваемые в открытом грунте, пострадают от весенних и осенних заморозков, а вегетационный период может оказаться слишком коротким для получения урожая.

В свою очередь, ближе к экватору и в южном полушарии Земли усилится жара, что также создаст проблемы в производстве продуктов питания и приведет к гибели большого количества людей. Европа может быть наводнена климатическими беженцами.

Исследования, опубликованные на портале science.org, сообщают и о других проблемах, которые ждут человечество из-за глобального потепления. В ряде регионов мира усилится жара, засуха, лесные пожары и ливневые паводки, а также увеличится распространение различных заболеваний.

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