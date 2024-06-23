В субботу было поймано рекордное количество пьяных водителей. В чем причина?

Такое количество пойманных пьяных водителей превышает среднее число за день и может быть объяснено усилением проверок со стороны полиции на дорогах.

Государственная полиция пообещала, что во время праздничных дней они будут более внимательно следить за участниками дорожного движения, а также проводить усиленные проверки на предмет того, находятся ли водители под воздействием алкоголя.

Всего за вождение в нетрезвом состоянии 22 июня полиция поймала 22 водителя: восемь - в Рижском районе, пять - в Латгале, четыре - в Земгале, троих - в Курземе и двоих - в Видземе.

Из задержанных 16 водителей управляли автомобилем в состоянии настолько сильного опьянения, что к ним было применено уголовное наказание, в связи с чем транспортное средство будет конфисковано или будет взыскана стоимость автомобиля.

Ранее сообщалось, что реагируя на число пойманных в прошлые годы пьяных водителей и статистику вызванных опьянением ДТП, свои ограничения на праздничные выходные ввели некоторые поставщики услуг каршеринга.

С чем нужно считаться, если хочется в праздники поездить на каршеринговом авто?

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