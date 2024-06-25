"Операция Кремля по дезинформации, связывающая события в Дагестане и Крыму, бессмысленна хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали результатом перехвата Россией украинской ракеты, а не преднамеренного намерения Украины", - говорится в докладе.

В Минобороны России признали, что украинская ракета отклонилась от траектории полета и взорвалась в Севастополе из-за работы российской ПВО в оккупированном Крыму.

Неназванный американский чиновник также сообщил агентству Reuters, что российские силы смогли перехватить ракету ATACMS, нацеленную на российскую пусковую установку, в результате чего ракета взорвалась, а шрапнели засыпали пляж Севастополя.

Эксперты добавляют, что российские официальные лица также не предоставили никаких доказательств в поддержку своих утверждений о причастности Украины или США к теракту в Дагестане.