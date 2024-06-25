По данным американского Института изучения войны (ISW), жертвы среди гражданского населения в Крыму в воскресенье, 23 июня, были вызваны работой российских систем ПВО, а не украинскими ракетами.
"Операция Кремля по дезинформации, связывающая события в Дагестане и Крыму, бессмысленна хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали результатом перехвата Россией украинской ракеты, а не преднамеренного намерения Украины", - говорится в докладе.
В Минобороны России признали, что украинская ракета отклонилась от траектории полета и взорвалась в Севастополе из-за работы российской ПВО в оккупированном Крыму.
Неназванный американский чиновник также сообщил агентству Reuters, что российские силы смогли перехватить ракету ATACMS, нацеленную на российскую пусковую установку, в результате чего ракета взорвалась, а шрапнели засыпали пляж Севастополя.
Эксперты добавляют, что российские официальные лица также не предоставили никаких доказательств в поддержку своих утверждений о причастности Украины или США к теракту в Дагестане.
Как сообщалось, в воскресенье, 23 июня, ВСУ обстреляли Севастополь в оккупированном Крыму. Оккупационные власти сообщили о сбитии ракет системами ПВО, из-за чего их обломки упали в прибрежной зоне. По информации "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, погибли пять человек, 124 ранены, в том числе 27 детей.
Большинство раненых в момент обстрела отдыхали на пляже, сообщил Развожаев.
Известно, что среди погибших - двухлетний ребенок и пожилая женщина. Мэр российского города Магадана Юрий Гришан сообщил, что третья погибшая - девятилетняя дочь его зама Олега Аверьянова.
Минобороны РФ сообщило об атаке на город пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". "В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сказано в сообщении.
Ряд российских Telegram-каналов написали, что после атаки был перекрыт Крымский мост.
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