Глава Пентагона впервые поговорил по телефону с новым министром обороны РФ

Министры обсудили важность сохранения каналов связи между ведомствами в условиях войны России с Украиной, говорится в заявлении Министерства обороны США.

Министры также "обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", - заявили в Минобороны РФ.

Это был первый разговор министров обороны США и России с марта 2023 года.

Министром обороны России тогда был Сергей Шойгу, которого в мае этого года на этом посту сменил Белоусов.

Тогда Шойгу и Остин провели телефонные переговоры по поводу инцидента с американским дроном, упавшим в Черное море.

В тот раз США заявили, что действия российских пилотов в международном воздушном пространстве над Черным морем были "непрофессиональными и опасными".

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