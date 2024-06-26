Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Глава Пентагона впервые поговорил по телефону с новым министром обороны РФ

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Новый министр обороны России Андрей Белоусов
Новый министр обороны России Андрей Белоусов Фото: EPA/Scanpix

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 25 июня, провел свой первый телефонный разговор с новым министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщили в Пентагоне.

Министры обсудили важность сохранения каналов связи между ведомствами в условиях войны России с Украиной, говорится в заявлении Министерства обороны США.

Министры также "обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", - заявили в Минобороны РФ.

Это был первый разговор министров обороны США и России с марта 2023 года.

Министром обороны России тогда был Сергей Шойгу, которого в мае этого года на этом посту сменил Белоусов.

Тогда Шойгу и Остин провели телефонные переговоры по поводу инцидента с американским дроном, упавшим в Черное море.

В тот раз США заявили, что действия российских пилотов в международном воздушном пространстве над Черным морем были "непрофессиональными и опасными".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх