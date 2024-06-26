Как сейчас в больницах общаются с пациентами, которые не говорят по-латышски?

Какая ситуация в регионах Латвии?

В регионах ситуация довольно похожая, например, Видземская больница не предоставляет услуги переводчика, но для повседневного общения в отделениях обычно есть кто-то из сотрудников, владеющий языками. Молодые врачи чаще знают английский язык. С другой стороны, врачи старшего возраста знают русский язык, сообщила руководитель отдела развития и маркетинга больницы Йоланта Вайдо.

Видземская больница также наладила сотрудничество с Агентством одной остановки Фонда интеграции общества, услугами переводчика которого могут воспользоваться граждане третьих стран.

Председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе сообщила, что в больнице уделяется повышенное внимание поправкам к Закону о правах пациентов, поскольку в Даугавпилсе много русскоязычных жителей. Администрация больницы в настоящее время не видит серьезных проблем в общении с пациентами разных национальностей.

"Владение английским языком является более серьезной проблемой, поскольку, учитывая близость границы, в больницу часто госпитализируют пациентов, которые не понимают и не говорят ни на одном из известных нам языков. Возможно, эта ситуация изменится, когда в ближайшие несколько лет к коллективу больницы добавятся новые врачи", - сказала Вайводе.

Она подчеркнула, что если с пациентом нет переводчика, это не должно и не будет поводом для отказа в оказании экстренной помощи. Даже сейчас в больнице часто сталкиваются с ситуациями, когда помощь оказывается пациентам, контакт с которыми затруднен или невозможен из-за критического состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что в четверг, 13 июня, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о правах пациентов, согласно которым пациенты должны будут сами обеспечивать перевод, если они не знают латышского языка.

В случае, если пациент не знает латышского языка и говорит на языке, который врач не понимает, пациенту придется обеспечить перевод самому. Исключение из этого правила сделано для случаев, когда это невозможно по объективным причинам, сообщает агентство LETA.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!