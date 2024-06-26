Как сейчас в больницах общаются с пациентами, которые не говорят по-латышски?

В больницах не видят проблем в общении с пациентами на иностранных языках, предлагая разные решения для таких случаев.
Во время приема в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) пациенту сообщают, что прием проводится на латышском языке.
Если пациент не знает латышского языка, ему рекомендуется прийти с переводчиком или родственником, который поможет перевести.
Но если такой возможности нет, то пациента консультируют в пределах возможностей больницы на понятном ему языке, ставя интересы пациента на первое место, пояснила руководитель отдела по связям с общественностью больницы Винета Клявиня.
В экстренных ситуациях, когда в больницу попадают граждане других стран, говорящие на разных языках, привлекаются и другие коллеги, владеющие соответствующим языком, или используются современные цифровые решения для улучшения общения с пациентом.
В очень редких случаях, если пациент говорит на языке, который не понимает никто из персонала, больница свяжется с посольством соответствующей страны, чтобы предоставили переводчика.
Клявиня заявила, что в больнице осознают важность языковых проблем при обеспечении безопасности пациентов и качества лечения.
Больница продолжит следить за практикой использования языка и при необходимости примет дополнительные меры для предотвращения проблем, которые могут возникнуть в связи с использованием другого языка.
В Детской клинической университетской больнице (BKUS) еще до внесения изменений в Закон о правах пациентов была внедрена система, позволяющая избежать ситуаций, когда пациент или врач не могут качественно общаться во время амбулаторной консультации.
Как пояснила заведующая отделом коммуникаций BKUS Даце Шевченко, в больнице определили и собрали информацию о том, каким иностранным языком владеет каждый врач.
При записи на плановый визит оператор сообщает, на каком языке врач проводит консультации. Если пациент и/или его представитель не знают соответствующих языков, то ищется альтернативный специалист, который может и желает предоставить консультацию на предпочитаемом пациентом языке.
"Преимущественно общение с пациентами происходит на латышском языке, но если пациент на нем не говорит, то ситуация рассматривается максимально индивидуально. Если визит должен проходить на иностранном языке, то мы руководствуемся знанием врачом иностранного языка - поэтому консультация происходит на том иностранном языке, который знает врач", - сказала Шевченко.
Она отметила, что при оказании экстренной помощи языковой вопрос второстепенен, поскольку первоочередной задачей является оказание помощи. После оказания первой помощи обеспечивается общение как минимум через коллег, которые владеют необходимым иностранным языком, и согласовывается дальнейший порядок действий.
Пациентам BKUS специально не предоставляются услуги профессионального устного или письменного переводчика. Однако Шевченко признала, что было бы хорошо, если бы было выделено финансирование на постоянные услуги переводчика для медицинских учреждений, поскольку сейчас все, что связано с переводом, покрывается за счет медицинского учреждения.
Какая ситуация в регионах Латвии?
В регионах ситуация довольно похожая, например, Видземская больница не предоставляет услуги переводчика, но для повседневного общения в отделениях обычно есть кто-то из сотрудников, владеющий языками. Молодые врачи чаще знают английский язык. С другой стороны, врачи старшего возраста знают русский язык, сообщила руководитель отдела развития и маркетинга больницы Йоланта Вайдо.
Видземская больница также наладила сотрудничество с Агентством одной остановки Фонда интеграции общества, услугами переводчика которого могут воспользоваться граждане третьих стран.
Председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе сообщила, что в больнице уделяется повышенное внимание поправкам к Закону о правах пациентов, поскольку в Даугавпилсе много русскоязычных жителей. Администрация больницы в настоящее время не видит серьезных проблем в общении с пациентами разных национальностей.
"Владение английским языком является более серьезной проблемой, поскольку, учитывая близость границы, в больницу часто госпитализируют пациентов, которые не понимают и не говорят ни на одном из известных нам языков. Возможно, эта ситуация изменится, когда в ближайшие несколько лет к коллективу больницы добавятся новые врачи", - сказала Вайводе.
Она подчеркнула, что если с пациентом нет переводчика, это не должно и не будет поводом для отказа в оказании экстренной помощи. Даже сейчас в больнице часто сталкиваются с ситуациями, когда помощь оказывается пациентам, контакт с которыми затруднен или невозможен из-за критического состояния здоровья.
Ранее сообщалось, что в четверг, 13 июня, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о правах пациентов, согласно которым пациенты должны будут сами обеспечивать перевод, если они не знают латышского языка.
В случае, если пациент не знает латышского языка и говорит на языке, который врач не понимает, пациенту придется обеспечить перевод самому. Исключение из этого правила сделано для случаев, когда это невозможно по объективным причинам, сообщает агентство LETA.
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