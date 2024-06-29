Видео "Этот уже весь горел": водитель грузовика рассказал подробности аварии под Тукумсом

По словам Йонаса, можно понять, что водитель грузовика, ехавший по встречной полосе, остановился и уступил дорогу фуре, которая сбавила скорость, чтобы совершить маневр налево и выехать на второстепенную дорогу.

Когда транспортное средство уже полностью свернуло с трассы, остальные участники дорожного движения еще раздумывали о начале движения и стояли на месте. С другой стороны, на встречной полосе начал движение тот водитель, который уступил дорогу водителю фуры.

Однако в тот момент, когда Йонас собирался тронуться с места, неожиданно по непонятным причинам в него врезался тяжелый грузовик Scania компании Dobeles dzirnavnieks. Быстро оправившись от удара, Йонас бросился на помощь пострадавшим.

"Я увидел огонь и побежал. Схватил огнетушитель. Тут же остановились машины, люди говорили мне, чтобы я убирался оттуда. Но я увидел человека, который все еще копался там. Он мне говорит - я ищу права. Какие права ты ищешь в огне? Я вытащил его из кабины.

А этот [второй водитель] был уже весь в огне. Жалко, молодой человек, скорее всего. Я видел. Я даже видел его глаза", - рассказал Йонас программе.

На месте ДТП работали несколько спасательных расчетов.

"Два грузовика загорелись. Общая площадь возгорания составила 130 квадратных метров, из них 30 квадратных метров составили автомобили. В одной машине был обнаружен человек, останки которого извлекли из кабины. Водители остальных автомобилей выбрались самостоятельно. Один водитель был доставлен в Елгавскую больницу", - рассказали спасатели.

У транспортных средств произошла утечка топлива. Когда прибыла химическая машина пожарной части, топливо было перекачено в цистерны.

Водитель не смог выбраться из кабины и сгорел. Возможно, человек уже потерял сознание в момент столкновения. Экспертиза выяснит это.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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