Видео "Этот уже весь горел": водитель грузовика рассказал подробности аварии под Тукумсом

В пятницу, 28 июня, в Тукумском крае столкнулись три грузовика. Программа Degpunktā поговорила с одним из участников трагической автокатастрофы.
Уже сообщалось, что авария произошла около 10 утра. В результате столкновения один из грузовиков загорелся. Правоохранители сообщили TVNET, что в ДТП погиб один человек.
Полиция временно перекрыла движение транспорта на трассе на протяжении нескольких километров. Водителям приходилось разворачивать машины в противоположном направлении или искать способы объехать место ДТП по второстепенным грунтовым дорогам.
В момент столкновения трех грузовиков машины буквально разбросало вокруг. В результате удара груз из прицепов выпал на нагретый асфальт. Рядом со свалившимся в кювет автомобилем Scania стоит его водитель, литовец Йонас, который рассказал свою версию того, как произошло серьезное ДТП.
"Фура собиралась повернуть налево. Остановилась на оси автодороги и пропустила других людей, машины. Ну вот, а этот водитель остановился перед той полосой и пропустил его, который там ехал. Водитель фуры даже не заметил, что после этого произошла авария. Он уехал.
После этого начал движение тот водитель грузовика, который пропускал фуру. А передо мной все еще стояли две машины. Я стоял. И в этот момент грузовая машина подъехала сзади и ударила меня в задний левый угол. Это был очень сильный удар", - вспоминает литовец Йонас.
По словам Йонаса, можно понять, что водитель грузовика, ехавший по встречной полосе, остановился и уступил дорогу фуре, которая сбавила скорость, чтобы совершить маневр налево и выехать на второстепенную дорогу.
Когда транспортное средство уже полностью свернуло с трассы, остальные участники дорожного движения еще раздумывали о начале движения и стояли на месте. С другой стороны, на встречной полосе начал движение тот водитель, который уступил дорогу водителю фуры.
Однако в тот момент, когда Йонас собирался тронуться с места, неожиданно по непонятным причинам в него врезался тяжелый грузовик Scania компании Dobeles dzirnavnieks. Быстро оправившись от удара, Йонас бросился на помощь пострадавшим.
"Я увидел огонь и побежал. Схватил огнетушитель. Тут же остановились машины, люди говорили мне, чтобы я убирался оттуда. Но я увидел человека, который все еще копался там. Он мне говорит - я ищу права. Какие права ты ищешь в огне? Я вытащил его из кабины.
А этот [второй водитель] был уже весь в огне. Жалко, молодой человек, скорее всего. Я видел. Я даже видел его глаза", - рассказал Йонас программе.
На месте ДТП работали несколько спасательных расчетов.
"Два грузовика загорелись. Общая площадь возгорания составила 130 квадратных метров, из них 30 квадратных метров составили автомобили. В одной машине был обнаружен человек, останки которого извлекли из кабины. Водители остальных автомобилей выбрались самостоятельно. Один водитель был доставлен в Елгавскую больницу", - рассказали спасатели.
У транспортных средств произошла утечка топлива. Когда прибыла химическая машина пожарной части, топливо было перекачено в цистерны.
Водитель не смог выбраться из кабины и сгорел. Возможно, человек уже потерял сознание в момент столкновения. Экспертиза выяснит это.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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