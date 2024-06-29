В Риге горел автосервис - были задействованы широкие ресурсы VUGD

В своем Twitter VUGD написала, что обширные ресурсы службы задействованы, чтобы потушить пожар на большой площади, который возник в автосервисе на Даугавгривском шоссе.

Šorīt plaši VUGD resursi iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā Daugavgrīvas šosejā Rīgā! Degšana notiek autoservisa ēkā un blakus esošajos objektos.

❗️Aicinām apkārtnes iedzīvotājus, jūtot dūmu smaku, aizvērt logus un, ja iespējams, noslēgt ventilāciju! — VUGD (@ugunsdzeseji) June 29, 2024

Кроме того горят и близлежащие объекты.

VUGD призывает жителей окрестных домов закрыть окна и, по возможности, выключить вентиляцию, если они почувствуют запах дыма.

Видео: пожар на Даугавгривском шоссе

Сегодня утром, в 5:51, пожарные поспешили на Даугавгривское шоссе в Риге, где, согласно первоначальной информации, пожар возник в автосервисе. На месте происшествия установлено, что горят бочки, мусор и масло площадью 650 квадратных метров, а также двухэтажное здание с офисными помещениями площадью 500 квадратных метров и гараж площадью 150 квадратных метров.

Видео: пожар на Даугавгривском шоссе

В 7:52 данный пожар повышенной опасности был локализован, и сейчас продолжаются работы по тушению пожара.

Pēc vairāku stundu darba, paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks Daugavgrīvas šosejā ir ierobežots. Kopējā degšanas platība bija 1300 m2, un dega divstāvu ēka, garāža, mucas, atkritumi un eļļa. Šobrīd darbs notikuma vietā turpinās. — VUGD (@ugunsdzeseji) June 29, 2024

В огне пострадал один пожарный, которого передали медикам скорой помощи.

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