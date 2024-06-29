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В Риге горел автосервис - были задействованы широкие ресурсы VUGD

rus.tvnet.lv
Обновлено 29 июня 2024, 10:14
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Пожар на Даугавгривском шоссе
Пожар на Даугавгривском шоссе Фото: Фото очевидца

В Риге, на Даугавгривском шоссе, горело здание автосервиса, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В своем Twitter VUGD написала, что обширные ресурсы службы задействованы, чтобы потушить пожар на большой площади, который возник в автосервисе на Даугавгривском шоссе.

Кроме того горят и близлежащие объекты.

VUGD призывает жителей окрестных домов закрыть окна и, по возможности, выключить вентиляцию, если они почувствуют запах дыма.

Видео: пожар на Даугавгривском шоссе

Сегодня утром, в 5:51, пожарные поспешили на Даугавгривское шоссе в Риге, где, согласно первоначальной информации, пожар возник в автосервисе. На месте происшествия установлено, что горят бочки, мусор и масло площадью 650 квадратных метров, а также двухэтажное здание с офисными помещениями площадью 500 квадратных метров и гараж площадью 150 квадратных метров.

Видео: пожар на Даугавгривском шоссе

В 7:52 данный пожар повышенной опасности был локализован, и сейчас продолжаются работы по тушению пожара.

В огне пострадал один пожарный, которого передали медикам скорой помощи.

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