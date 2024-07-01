Курение и палатки запрещены! Для отдыхающих на пляжах Юрмалы введены более строгие правила

Отныне на пляжах Юрмалы будет запрещено курить и ставить палатки. Это предусмотрено обновленными обязательными правилами самоуправления "Об использовании юрмальских государственных городских пляжей и мест для купания на побережье Рижского залива".
Как и прежде, на городских пляжах и в зонах купания запрещено заплывать за пределы знаков, обозначающих зоны купания, или буйков, а также в специально созданные водные коридоры. Также не допускается использование водных транспортных средств и плавсредств в границах официальных зон купания, за исключением специально созданных водных коридоров для выхода за пределы, предназначенные для купания. Правила также предусматривают запрет на размещение аттракционов без согласования с Центральной администрацией.
По данным муниципалитета, в охранной зоне прибрежных дюн запрещено разжигать костры и ставить палатки в соответствии с Законом об ограждениях. Однако такая деятельность, по решению муниципалитета, разрешена в специально отведенных местах и в пляжной зоне, если конкретные места согласованы с муниципалитетом - например, во время общественных мероприятий таким образом можно снизить ряд рисков, в том числе риск безопасности, принимая во внимание близость застройки, интенсивность посещения пляжа, реализацию мер управления и другие факторы. Поэтому запрещено разжигать костры, кроме как во время мероприятий, организованных муниципалитетом, во время массовых мероприятий, в целях проведения хозяйственных работ, а также на арендованных пляжах при условии предоставления подходящего места для костра и согласования его с Центральной администрацией. Использование приспособлений для гриля также запрещено, за исключением арендованных участков пляжа.
Муниципалитет также запретил ночлег и установку палаток. Запрет не распространяется на небольшие палатки открытого типа, используемые днем для защиты от солнца.
Закон "Об обороте табачных изделий, курительных изделий на травах, электронных курительных устройств и жидкостей к ним" предусматривает ограничения на курение в общественных и других местах, предусмотренных этим законом, напоминают в городской думе. В соответствии с законом можно сделать вывод, что запрет распространяется только на 11 официальных мест для купания протяженностью около семи километров, расположенных на побережье Рижского залива. А на остальной части пляжа запрет распространятся как на другое общественное место, если курение происходит в присутствии человека и человек против этого возражает, заключили в муниципалитете. Однако, по мнению муниципалитета, с учетом загруженности пляжа, потока и интенсивности посетителей, запрет может быть определен и применен ко всей 24-километровой пляжной зоне Рижского залива в Юрмале. Несмотря на то, что границы официальных зон для купания определены, пляж Рижского залива, учитывая близость жилых массивов, а также поток посетителей, используется для отдыха на всей своей протяженности с плотным потоком посетителей.
Поэтому, чтобы исключить конфликтные ситуации, столкновения различных общественных мнений, а также создать на пляже безопасную и здоровую, в том числе санитарно чистую, среду, обязательные правила запрещают курение на всей территории пляжа, а не только в пределах зон для купания. Запрет распространяется на все табачные изделия и любые курительные устройства, включая электронные.
Правила также предусматривают, что водными видами спорта - кайтбордингом, виндсерфингом - разрешено заниматься в специально отведенных для этого местах. В Каугури это возможно от улицы Брекшу на 600 метров на запад, в Асари - на 600 метров на восток от границы места для купания "Асари", в Пумпури - от улицы Упес до улицы Гундегас. На реке Лиелупе такая территория находится от границы места для купания "Лиелупе" до устья реки Лиелупе - 600 метров в восточном направлении.
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