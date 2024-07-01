Курение и палатки запрещены! Для отдыхающих на пляжах Юрмалы введены более строгие правила

Муниципалитет также запретил ночлег и установку палаток. Запрет не распространяется на небольшие палатки открытого типа, используемые днем ​​для защиты от солнца.

Закон "Об обороте табачных изделий, курительных изделий на травах, электронных курительных устройств и жидкостей к ним" предусматривает ограничения на курение в общественных и других местах, предусмотренных этим законом, напоминают в городской думе. В соответствии с законом можно сделать вывод, что запрет распространяется только на 11 официальных мест для купания протяженностью около семи километров, расположенных на побережье Рижского залива. А на остальной части пляжа запрет распространятся как на другое общественное место, если курение происходит в присутствии человека и человек против этого возражает, заключили в муниципалитете. Однако, по мнению муниципалитета, с учетом загруженности пляжа, потока и интенсивности посетителей, запрет может быть определен и применен ко всей 24-километровой пляжной зоне Рижского залива в Юрмале. Несмотря на то, что границы официальных зон для купания определены, пляж Рижского залива, учитывая близость жилых массивов, а также поток посетителей, используется для отдыха на всей своей протяженности с плотным потоком посетителей.

Поэтому, чтобы исключить конфликтные ситуации, столкновения различных общественных мнений, а также создать на пляже безопасную и здоровую, в том числе санитарно чистую, среду, обязательные правила запрещают курение на всей территории пляжа, а не только в пределах зон для купания. Запрет распространяется на все табачные изделия и любые курительные устройства, включая электронные.

Правила также предусматривают, что водными видами спорта - кайтбордингом, виндсерфингом - разрешено заниматься в специально отведенных для этого местах. В Каугури это возможно от улицы Брекшу на 600 метров на запад, в Асари - на 600 метров на восток от границы места для купания "Асари", в Пумпури - от улицы Упес до улицы Гундегас. На реке Лиелупе такая территория находится от границы места для купания "Лиелупе" до устья реки Лиелупе - 600 метров в восточном направлении.

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