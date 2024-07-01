CNN: семья Байдена призвала его не выходить из предвыборной кампании

Семья призвала президента США Джо Байдена не отказываться от борьбы за переизбрание, несмотря на провальное выступление на недавних теледебатах с его соперником Дональдом Трампом. Родственники в ходе семейной встречи в загородной резиденции Байдена в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном заверили 81-летнего главу государства в безоговорочной поддержке, сообщила вечером в воскресенье, 30 июня, американская телекомпания CNN со ссылкой на два источника, пишет "Медуза".
Семья Джо Байдена призвала его остаться в предвыборной кампании, пишет CNN со ссылкой на советников президента.
Близкие Байдена в лице его жены Джилл, сына Хантера и внуков собрались в резиденции президента в Кэмп-Дэвиде 30 июня, чтобы в частном порядке обсудить прошедшие дебаты с Дональдом Трампом. Один из источников CNN утверждает, что члены семьи выразили Байдену "однозначную поддержку".
Обсуждение было сосредоточено не на том, следует ли Байдену выйти из гонки, а на том, как семья может помочь ему.
Кроме того, на встрече обсудили, следует ли уволить кого-то из помощников, которые готовили Байдена к дебатам, и внести изменения в его предвыборный штаб, сказал один из собеседников CNN. Однако Байден, как отмечает издание, известен защитой своих близких советников и не любит увольнять помощников.
Также на 30 июня у собравшейся вместе семьи Байдена была запланирована фотосессия с участием известного фотографа Энни Лейбовиц.
Напомним, дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня и, по мнению многих избирателей, оказались провальными для действующего президента. В Демократической партии заговорили о "глубокой панике" и смене кандидата, а газета The Washington Post опубликовала список из 10 возможных имен тех политиков, которые могли бы заменить Байдена.
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