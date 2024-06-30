Декларация: сколько в прошлом году заработала глава профсоюза учителей Ванага?

В прошлом году председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага получила от профсоюза зарплату в размере 38 900 евро, сказано в ее декларации чиновника.
Это на 3228 евро больше, чем в 2022 году. В целом доход Ванаги в прошлом году увеличился на 8 527 евро и составил 49 261 евро.
Ванага получил 741 евро в качестве зарплаты от Латвийского университета и 567 евро - от Совета по высшему образованию. Доходы от экономической и коммерческой деятельности Ванаги в прошлом году достигли 4584 евро.
Долги Ванаги за год уменьшились на 3164 евро. В конце прошлого года ее задолженность составила 43 858 евро.
Ванага владеет автомобилем Toyota Avensis и квартирой в Елгаве. Земля и дом в Марупе находятся в совместной собственности.
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