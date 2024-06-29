Мужчина застрелил вора. Адвокат объясняет, в каких случаях можно стрелять в злоумышленника

"Первый случай - когда под угрозу ставится чья-то жизнь, здоровье. Во втором случае - когда происходит нападение и преступник хочет отнять это огнестрельное оружие.

В-третьих, огнестрельное оружие можно применять в случаях, если преступник был пойман в момент совершения преступления. И он оказывает сопротивление. И в-четвертых, огнестрельное оружие можно применять, чтобы отразить нападение животного", - рассказал адвокат.

Перед началом стрельбы человека нужно предупредить о том, что будет произведен выстрел. Однако, если нападение происходит внезапно, можно стрелять и без предупреждения.

Как уже сообщалось, в ночь на 23 июня в Варвской волости Вентспилсского края мужчина застрелил вора из охотничьего ружья.

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