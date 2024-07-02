Из-за турбулентности самолет совершил экстренную посадку в Бразилии; десятки пострадавших

Самолет Boeing 787-9 Dreamline с 325 людьми на борту был направлен в аэропорт в городе Натал на северо-востоке Бразилии, где его ждали более 10 автомобилей скорой помощи.

40 пассажиров с "ссадинами и небольшими травмами" были доставлены в больницы и клиники Натала, сообщил секретариат здравоохранения штата Риу-Гранди-ду-Норти.

Во второй половине дня в понедельник 11 из них по-прежнему были госпитализированы в одной из этих больниц.

🇺🇸 After some turbulence, a passenger ends up inside the luggage rack on an Air Europa plane that has had to make an emergency landing in Brasil. #Maga #Vox pic.twitter.com/YgTiDbUxnu — ibiPolitic (@ibiPolitic) July 1, 2024

Среди пострадавших - граждане Испании, Аргентины, Уругвая, Израиля, Боливии и Германии.

Air Europa сообщила, что из Мадрида был направлен другой самолет, чтобы принять пассажиров, пока в Натале выясняется нанесенный турбулентностью ущерб севшего там самолета.

Пассажиров сначала отвезли в бразильский город Ресифи, откуда они продолжат полет в столицу Уругвая Монтевидео.

В мае 73-летний британец погиб, а несколько пассажиров и членов экипажа получили травмы черепа, мозга и спины, когда самолет Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines попал в сильную турбулентность после взлета из Лондона и был вынужден совершить экстренную посадку в Бангкоке.

Неделю спустя 12 человек получили травмы в результате турбулентности на Boeing 787-9 авиакомпании Qatar Airways, летевшем из Дохи в Ирландию.

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