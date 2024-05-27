Снова турбулентность: 12 человек получили травмы на авиарейсе Qatar Airways из Дохи в Дублин

Это уже второй случай сильной турбулентности за неделю. За несколько дней до этого в результате попадания в воздушную яму один из пассажиров самолета, летящего в Сингапур (73-летний британец) умер, а более 100 человек получили серьезные травмы.

Во время рейса из Дохи в Дублин травмы разной степени тяжести получили шестеро пассажиров самолета Boeing 787-9 Dreamliner и столько же членов экипажа.

Сразу после посадки, около полудня по Гринвичу, в Дублине рейс встречали пожарные, сотрудники транспортной полиции и машины скорой помощи.

Восемь пострадавших пришлось госпитализировать.

Всеобщая паника

Очевидцы воздушного инцидента назвали его пугающим.

По их словам, бортпроводники разносили пассажирам еду и напитки, когда самолет, по ощущениям, рухнул куда-то вниз, проведя в свободном падении порядка 20 секунд.

Что такое турбулентность в воздухе и почему мы в нее попадаем

Один из пассажиров по имени Катал в интервью ирландскому телевидению заявил, что знак «Пристегните ремни» в момент инцидента был выключен, а поданный ему ужин снесло со столика.