Изменено количество рыбы, которую можно выловить для собственного потребления

Во вторник, 2 июля, правительство приняло решение изменить количество рыбы, которую можно выловить для собственного потребления в общественных внутренних водоемах. Отныне для собственного потребления можно выловить пять щук, но только одна из них может быть длиннее 75 сантиметров, сообщили представители Министерства земледелия.
Кроме того, согласно правилам, при ловле рыбы для собственного потребления в общественных внутренних водах одному человеку теперь будет разрешено поймать больше вимбы - семь штук, что на две больше, чем ранее, и судака - пять, из которых только один может быть длиннее 75 сантиметров.
Можно поймать только одного угря, за исключением озер, из которых миграция угрей в море невозможна. В таких озерах можно поймать до трех угрей. Нормы вылова рыбы других видов остались неизменными.
Представители министерства поясняют, что необходимость изменения количества рыбы для рекреационных и потребительских нужд вызвана изменениями в запасах соответствующих видов рыбы, особенно тех видов, в отношении которых в Европе вводятся меры по сохранению, например, угря.
Охрана крупных особей щуки и судака необходима для обеспечения лучших возможностей для естественного нереста этих видов и повышения его продуктивности.
С другой стороны, по оценке ученых, популяция вимбы стабильна, поэтому есть возможность увеличить лимит ее добычи.
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