Изменено количество рыбы, которую можно выловить для собственного потребления

Кроме того, согласно правилам, при ловле рыбы для собственного потребления в общественных внутренних водах одному человеку теперь будет разрешено поймать больше вимбы - семь штук, что на две больше, чем ранее, и судака - пять, из которых только один может быть длиннее 75 сантиметров.

Можно поймать только одного угря, за исключением озер, из которых миграция угрей в море невозможна. В таких озерах можно поймать до трех угрей. Нормы вылова рыбы других видов остались неизменными.

Представители министерства поясняют, что необходимость изменения количества рыбы для рекреационных и потребительских нужд вызвана изменениями в запасах соответствующих видов рыбы, особенно тех видов, в отношении которых в Европе вводятся меры по сохранению, например, угря.

Охрана крупных особей щуки и судака необходима для обеспечения лучших возможностей для естественного нереста этих видов и повышения его продуктивности.

С другой стороны, по оценке ученых, популяция вимбы стабильна, поэтому есть возможность увеличить лимит ее добычи.

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