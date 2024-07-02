СМИ: Беларусь усиливает границу с Украиной. На позиции встали "Искандеры"

"Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты Силы спецопераций. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО - как наши, так и российские", - приводит "Медуза" слова Лукашенко.

Белорусский диктатор сделал такое заявление на торжественном вечере, посвященном Дню независимости Беларуси.

Он также сказал, что на позиции были выведены ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез".

При этом Лукашенко заявил, что если Беларусь атакуют, то он не исключает "удар всеми видами вооружений по заданной цели".

Вместе с тем Лукашенко говорит, что столкновений на границе Беларуси и Украины не будет и добавляет, что "мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!