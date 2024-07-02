СМИ: Беларусь усиливает границу с Украиной. На позиции встали "Искандеры"

Вечером во вторник, 2 июля, пограничники Беларуси были переведены на усиленную охрану границы. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на заявление Александра Лукашенко.
"Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты Силы спецопераций. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО - как наши, так и российские", - приводит "Медуза" слова Лукашенко.
Белорусский диктатор сделал такое заявление на торжественном вечере, посвященном Дню независимости Беларуси.
Он также сказал, что на позиции были выведены ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез".
При этом Лукашенко заявил, что если Беларусь атакуют, то он не исключает "удар всеми видами вооружений по заданной цели".
Вместе с тем Лукашенко говорит, что столкновений на границе Беларуси и Украины не будет и добавляет, что "мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет".
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