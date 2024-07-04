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На Вентспилсском шоссе столкнулись три грузовика. Экспертный анализ

rus.tvnet.lv
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На Вентспилсском шоссе столкнулись три грузовика
На Вентспилсском шоссе столкнулись три грузовика Фото: Ekrānuzņēmums no video

За первые шесть месяцев текущего года количество дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей увеличилось вдвое. Специально сформированная группа экспертов расследует обстоятельства и причины всех серьезных аварий, произошедших в Латвии. Уже сейчас видно, что в каждом четвертом случае причиной ДТП стало состояние здоровья профессиональных водителей, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

В минувшую пятницу, 28 июня, на Вентспилсском шоссе произошло столкновение трех грузовиков, которое унесло жизнь одного человека.

Грузовой автомобиль Dobeles dzirnavnieks также попал в ту аварию: на дороге врезались две машины. Водитель третьей машины, столкнувшейся лоб в лоб с выброшенным на встречную полосу прицепом, погиб.

В компании Dobeles dzirnavnieks утверждают, что это самая страшная авария за время ее работы.

Аварии с участием трех грузовиков встречаются редко, пояснил Оскар Ирбитис, руководитель пилотного проекта Дирекции безопасности дорожного движения по расследованию серьезных дорожных происшествий.

Цель пилотного проекта - проанализировать все серьезные дорожные происшествия. Он также был на месте аварии в пятницу, 28 июня.

"Один грузовик врезался в другой. То ли он отвлекся, то ли это была просто медицинская проблема", - признался Ирбитис.

В Dobeles dzirnavnieks пояснили, что поговорить с водителем, попавшим в аварию, пока не удалось. Он находится на лечении в больнице с серьезными травмами.

"Наш водитель, очень опытный, с более чем 40-летним стажем, находится в больнице. Мы вообще в шоке от случившегося. Состояние водителя стабильное. Его жизни ничто не угрожает", - заявил представитель компании.

Более подробную информацию можно найти здесь.

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