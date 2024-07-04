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Главное за 4 июля Статистика пенсий, KNAB против Нацобъединения и Тихановская в Даугавпилсе

rus.tvnet.lv
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Светлана Тихановская на открытии выставки в Даугавпилсе. 4 июля 2024 года.
Светлана Тихановская на открытии выставки в Даугавпилсе. 4 июля 2024 года. Фото: Ирина Маскаленко

Под конец рабочего дня RUS TVNET вспоминает главные события уходящего четверга - от статистики пенсий в Латвии и интервью с журналисткой "Новой газеты Европа" Надеждой Юровой до визита Светланы Тихановской в Даугавпилс и намерений сократить выплаты по больничным. Об этих и других новостях - в наших итогах дня.

Новости Латвии:

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) распорядилось о возвращении Национальным объединением в государственный бюджет незаконно израсходованных финансовых средств в размере 210 673 евро и одновременном приостановлении бюджетного финансирования партии на один год, сообщили агентству LETA в KNAB.

В прошлом году было назначено 21,1 тыс. пенсий по старости, из которых 12 тыс. - женщинам, девять тысяч - мужчинам, сообщает Diena.

Сокращение компенсации за оплату больничных листов может привести к тому, что люди не будут вовремя обращаться за медицинской помощью, а это может привести к более сложным проблемам со здоровьем, заявили в Министерстве здравоохранения.

4 июля в Даугавпилс с визитом впервые приезжала Светлана Тихановская. Тихановская посетила Даугавпилсский университет, а также открыла выставку белорусской художницы Ольги Якубовской "25 шагов к Свободе", пишет даугавпилсский портал "Чайка".

За рубежом:

Настоящая причина, по которой Украину не позовут присоединиться к НАТО на саммите, посвященном 75-летию альянса, заключается не в коррупции. Правда в том, что очень немногие в блоке действительно хотят присоединения Украины, пишет полковник Ричард Кемп, обозреватель британской газеты Telegraph и офицер в отставке, который командовал операцией Fingal в Афганистане с июля по ноябрь 2003 года.

​Сеть российских сайтов, маскирующихся под американские издания, распространяет фейки, созданные ИИ, чтобы повлиять на избирателей накануне президентских выборов в США. Как показал анализ Би-би-си, один из ключевых игроков в этой кампании дезинформации — бывший американский полицейский, переехавший из Флориды в Москву.

Интересное чтиво:

В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывала Надежда Юрова - журналистка и продюсер подкастов в "Новой газете Европа". В эфире речь пошла об адаптации в Латвии, проблемах российской эмиграции, гомофобии в России и Латвии, а также о гордости быть собой.

Вечером в среду, 3 июля, на частном самолете из Риги в Таллинн прибыла певица Светлана Лобода. Она прилетела, чтобы выступить на фестивале Õllesummer. Это одно из самых ожидаемых событий года, и участие Лободы обещает стать ярким моментом фестиваля, пишет портал Limon.ee.

1 июля в Латвии окончательно вступило в силу регулирование о партнерстве, которое предусматривает введение нового правового института - партнерства. В его рамках все пары, в том числе однополые, смогут в будущем зарегистрировать свои отношения. СМИ сообщили, что первая пара воспользовалась этой возможностью сразу после полуночи, и социальные сети взорвались.

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