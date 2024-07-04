Главное за 4 июля Статистика пенсий, KNAB против Нацобъединения и Тихановская в Даугавпилсе

Новости Латвии:

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) распорядилось о возвращении Национальным объединением в государственный бюджет незаконно израсходованных финансовых средств в размере 210 673 евро и одновременном приостановлении бюджетного финансирования партии на один год, сообщили агентству LETA в KNAB.

В прошлом году было назначено 21,1 тыс. пенсий по старости, из которых 12 тыс. - женщинам, девять тысяч - мужчинам, сообщает Diena.

Сокращение компенсации за оплату больничных листов может привести к тому, что люди не будут вовремя обращаться за медицинской помощью, а это может привести к более сложным проблемам со здоровьем, заявили в Министерстве здравоохранения.

4 июля в Даугавпилс с визитом впервые приезжала Светлана Тихановская. Тихановская посетила Даугавпилсский университет, а также открыла выставку белорусской художницы Ольги Якубовской "25 шагов к Свободе", пишет даугавпилсский портал "Чайка".

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