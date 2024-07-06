Разработаны стратегические приоритеты развития авиационной отрасли до 2050 года

Как указано в документе, целью развития авиационной отрасли является обеспечение международного и внутреннего авиасообщения для населения Латвии, доступ к экспортным рынкам и поддержка бизнеса посредством устойчивых воздушных перевозок.

На основе этих целей Минсообщения выдвинуло следующие приоритеты для долгосрочного планирования национальной политики в авиационной отрасли: расширение сообщения с Латвией, содействие разнообразию и инновациям в сфере авиационных услуг, внедрение принципов климатической нейтральности и содействие сотрудничеству оборонного и гражданского секторов.

Для расширения сообщения с Латвией Рижский аэропорт необходимо развивать как транзитный узел пассажирских и грузовых перевозок в Северной Европе, расширять направления, способствующие въездному туризму, развивать междугородние воздушные перевозки и региональные аэропорты в Лиепае, Вентспилсе и Даугавпилсе.

Приоритетами также являются диверсификация авиационных услуг, инновации в сфере авиации, достижение климатической нейтральности и обеспечение соответствия инфраструктуры гражданской авиации для нужд военной мобильности, развитие авиационных поисково-спасательных ресурсов и служб воздушной медицинской эвакуации, а также широкое использование беспилотных авиационных технологий для выполнения различных функций.

Как отмечает Минсообщения, объем финансовых ресурсов зависит от конкретных мер поддержки и действий по развитию отрасли, поэтому министерство не дает прогнозов.

Рижский аэропорт сегодня является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии. В 2023 году аэропорт обслужил 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше предыдущего года (5,381 млн), но на 15% меньше, чем в 2019 году (7,798 млн).

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